Jornada Interministerial de Prevención del Suicidio en Contextos de Encierro

El ministro de Gobierno, Jorge Gómez, encabezó este martes la 1ª Jornada Provincial Interministerial de Prevención del Suicidio en Contextos de Encierro dirigidas principalmente al personal del Servicio Penitenciario Provincial y Federal, y agentes de Salud Pública que trabajan en contacto con personas privadas de su libertad.

«Se dispuso trabajar de forma articulada entre los distintos ministerios y organismos estatales», expresó.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, aseguró que las jornadas establecen más estrategias y programas destinados al personal y a los internos del Servicio Penitenciario como de otros organismos para la prevención.

«Hemos tenido ya algunos avances, porque desde el año pasado venimos trabajando con convenios establecidos con la Universidad Nacional del Nordeste (particularmente la Facultad de Artes) y este año vamos a desarrollar un programa para detectar y encontrar a personas con capacidades para las artes», dijo Maldonado, y agregó que en paralelo se instrumenta un programa de capacitación y perfeccionamiento a través de la Secretaría de Extensión Universitaria.

Desde el Gobierno adelantaron que para fin de año, se proyecta la realización de una muestra en el Centro Cultural Nordeste con las diferentes obras realizadas por personas que se encuentran en contexto de encierro en los diferentes servicios penitenciarios de la provincia.