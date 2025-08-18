El autódromo de Charata vuelve a funcionar

181162w850h478c.jpg (1)

El gobernador Leandro Zdero y el Intendente de Charata, Rubén Rach, acompañaron la reinauguración del Circuito Panorámico de Automovilismo de Charata, que vuelve a ponerse en marcha después de más de una década y que, desde ahora, llevará el nombre de Enrique «Gringo» Dionisi.

El predio fue recuperado a partir del trabajo de la comisión directiva del Charata Auto Club, con financiamiento privado y el aporte de la Dirección de Vialidad Provincial, a través del Consorcio Caminero Nº55 de Tres Estacas.

Además, se contó con la colaboración del municipio  local en el movimiento de suelo y nivelación del trazado.

El circuito, de 3.400 metros de extensión por 14 de ancho, fue rediseñado para brindar mayor seguridad y velocidad. Entre las obras destacan un galpón técnico de 12×12 metros, containers para pilotos, prensa, cronometraje y sanitarios, un cerco perimetral parcial y un tapial de 180 metros con malla protectora. También se instalaron baños, cantina e iluminación LED en todo el predio, lo que garantiza un entorno moderno y seguro para las competencias.

ZDERO HABLÓ DE UN «ORGULLO PARA CHARATA Y TODO EL SUDOESTE CHAQUEÑO»

«Después de 14 años parado, reinauguramos el  Autódromo que representa un orgullo para Charata. Es un honor poder acompañar este momento, con la designación de un nombre tan importante como Enrique ‘Gringo’ Dionisi», expresó el gobernador Leandro Zdero, quien además remarcó el «esfuerzo del sector privado, de hombres y mujeres que creen en esta actividad que, además del deporte, impacta en la economía local y regional».

Por su parte, el intendente Rubén Rach afirmó que «esto era un sueño y hoy es una alegría», y agregó: «Ver estas instalaciones de primer nivel, con tanto esfuerzo de la comisión y el apoyo de empresarios, es una satisfacción. Este nombramiento a Enrique Dionisi tiene un alto sentimiento y es muy merecido. Charata es fierrera y ahora se posiciona como referente del automovilismo».

A su vez,  el presidente del Charata Auto Club, Felipe Cavallaro, expresó: «Después de mucho sacrificio y de 14 años parado, este autódromo vuelve a funcionar. Es un orgullo para todos los que amamos el automovilismo tener este circuito en Charata».

