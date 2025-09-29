El Almacén Popular de Margarita Belén celebró su segundo aniversario y refuerza el vínculo directo entre productores y vecinos

El Almacén Popular de la Cooperativa El Triunfo, en Margarita Belén, cumplió dos años de trabajo ininterrumpido, consolidándose como un espacio clave para la economía local y para el desarrollo de los emprendedores de la zona. En el marco de este aniversario, el intendente Javier Martínez visitó las instalaciones y felicitó a productores y consumidores que hacen posible este proyecto.

“Felicitaciones a todos nuestros productores por su esfuerzo y trabajo, y muchas gracias a los consumidores por apostar a productos frescos y locales”, expresó Martínez durante su recorrida, destacando el compromiso de la comunidad para sostener una propuesta que crece año tras año.

Un puente directo entre el campo y la mesa

El Almacén Popular nació como una iniciativa de la Municipalidad de Margarita Belén para que los productores puedan comercializar de forma directa sus productos, sin depender de intermediarios. Este modelo no solo favorece a quienes trabajan la tierra y elaboran alimentos, sino que también permite a los vecinos acceder a frutas, verduras, hortalizas, lácteos, miel y otros productos frescos a precios más justos.

Martínez subrayó que el objetivo central es fomentar la producción de los emprendedores locales y, al mismo tiempo, ofrecer un espacio cómodo y accesible para que los consumidores de Margarita Belén y de otras localidades vecinas encuentren en un solo lugar alimentos de calidad, con la garantía de estar comprando directo del productor.

Un modelo que impulsa el desarrollo local

El intendente remarcó que este tipo de proyectos fortalecen la economía social y promueven la sustentabilidad, al tiempo que generan un circuito virtuoso entre el trabajo rural y el consumo responsable.

A dos años de su creación, el Almacén Popular se ha convertido en un ejemplo de articulación entre municipio, productores y vecinos, demostrando que la apuesta por la producción local no solo mejora la calidad de vida de la comunidad, sino que también impulsa el desarrollo de toda la región.