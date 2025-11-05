El acusado del femicidio de Gabriela Barrios fue trasladado a la cárcel de Sáenz Peña

183413w720h509c.jpg

El principal imputado por el femicidio de Gabriela Araceli Barrios, de 20 años, ocurrido en Avia Terai, fue dado de alta médica y trasladado este miércoles al Complejo Penitenciario N° II de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde permanecerá detenido a disposición de la Fiscalía N° 3, a cargo de Gustavo Valero (subrogante).

El detenido, Bruno Jesús Salvatierra, de 33 años, se hallaba internado en el Hospital 4 de Junio tras haber intentado quitarse la vida y recibir atención quirúrgica. El alta fue firmada por el médico Alberto Levera.

Cumplidos los oficios judiciales correspondientes —en base al oficio N° 715/25 de la Fiscalía—, se dispuso su traslado al penal chaqueño, bajo supervisión del Subcomisario Sergio Rubén Gómez, jefe de la Comisaría de Avia Terai. 

Salvatierra fue recibido por la Adjunta Principal Johana N. Batalla, sin que se registraran incidentes.

Gabriela Barrios había estado desaparecida varios días hasta que su cuerpo fue hallado en un pozo cloacal, semidesnuda y brutalmente asesinada.

La autopsia determinó que la joven fue violada, golpeada salvajemente en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza, y apuñalada, en un hecho que los investigadores calificaron desde el primer momento como de extrema violencia y ensañamiento.

Por el crimen se encuentran detenidos dos hermanos, entre ellos, el trasladado hoy al penal.

