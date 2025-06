Educación Organizó El Encuentro Provincial De Clubes De Ciencias “Científicos Por Un Día”

El Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, realizó hoy el Encuentro de Clubes de Ciencias “Científicos por un día 2025”, en las instalaciones de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

En el acto de apertura, realizado en el Aula Magna, estuvo presente la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, acompañada de la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar, y del secretario de Extensión Universitaria de la UNNE, Patricio Leandro González. La ministra Naidenoff dio la bienvenida a cerca de 380 estudiantes y docentes de escuelas primarias y secundarias de distintas localidades de la provincia, que conforman alrededor de 30 Clubes de Ciencias.

Este encuentro tiene como propósito fomentar las vocaciones científicas en los estudiantes de los niveles Primario y Secundario, y abordar contenidos pedagógicos en relación a las ciencias naturales y sociales, a las tecnologías, a la programación y la robótica. Desde esta perspectiva se acerca a los estudiantes a experimentar y vivenciar un ámbito de intercambio de conocimientos con investigadores científicos y entre pares; por lo que se fortalecen los vínculos entre los Clubes de Ciencias y se promueve el trabajo colaborativo entre sí.

En este sentido, “Científicos por un día” visibiliza los proyectos de investigación que realizan los Clubes de Ciencias de las diferentes localidades de la provincia.

Los clubes de ciencias son espacios extracurriculares donde los chicos tienen ganas de aprender

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, manifestó que “este es un espacio que contribuye a que los chicos conozcan la universidad, ayuda a que se metan en este mundo tan lindo que es continuar los estudios de áreas como la ciencia y la tecnología”.

En ese marco, destacó que “los Clubes de Ciencia son espacios extracurriculares, que nacen porque los chicos quieren hacerlo. Son un espacio donde tienen ganas de aprender otra cosas, donde el docente pone de su voluntad para hacer que los chicos piensen diferente”.

Asimismo, la ministra indicó que “hasta el año pasado casi el 85% de los chicos no comprendían una consigna”. Al respecto, aseguró: “Nosotros queremos seres pensantes, seres críticos; y hoy es el momento. Pero, para poder pensar, tengo que leer y comprender”. Y hablándoles directamente a los “científicos por un día”, dijo: “Hoy van a escuchar y aprender muchas cosas, aprovechen y piensen”. Agregó: “La educación no sólo son las áreas básicas; la educación también es querer hacer cosas en las horas en que no nos piden. Cuando yo tengo ganas, me involucro y aprendo más”, instándolos a que lean, “únicamente así van a poder ser libres y que nadie les exija pensar como quieran”.

Por su parte, la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar, señaló que “el objetivo de este encuentro es que los Clubes de Ciencias intercambien experiencias, que se enmarcan en la alfabetización científico-tecnológica que promueve el Ministerio de Educación”. “Esta posibilidad es un abanico de iniciativas que estamos brindando a los estudiantes, que quizás algunos es la primera vez que visitan la ciudad de Resistencia, conocen otros lugares y otros espacios de la ciencia y la tecnología”, manifestó la subsecretaria Pilar.

Comentó que “ayer los chicos de las escuelas del interior llegaron a Resistencia y tuvieron una cena cultural en el Museo “Augusto Schultz”, donde compartieron espacios de acercamiento a las ciencias naturales, y visitaron el Museum.

En tanto que el secretario general de Extensión Universitaria de la UNNE, Patricio González, se dirigió a los jóvenes presentes y expresó: “Para nosotros es un orgullo y privilegio que estén aquí hoy, porque más allá que van a trabajar una temática que tiene que ver con los Clubes de Ciencias, también va a haber un equipo de orientación vocacional de la UNNE, que trabajará con jóvenes que están por terminar la secundaria, para contarles cuáles son las carreras y qué es la vida universitaria”.

Localidades presentes con sus Clubes de Ciencias

Villa Ángela, Pampa del Infierno, Gancedo, Las Breñas, Pampa Landriel, Villa Berthet, San Bernardo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipi, Tres Isletas, Juan José Castelli, Resistencia, Barranqueras, Colonia Tacuarí, Cote Lai, Fontana, Colonia Benítez, Pampa del Indio, Laguna Limpia, Colonia Unidas, Colonia Elisa, La Verde, y Makallé.

Acompañaron el inicio de este encuentro, la subsecretaria de Desarrollo Territorial de la Provincia, Alicia Ogara; la presidente del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), Delfina Veiravé; la diputada provincial Zulma Galeano; la directora General de Gestión Educativa, Mirta Candia. Así como los directores de las Regionales Educativas 10 A y 10 B, Manuel Acevedo, y de la 10 C, Miriam Gómez; de la 5, Alejandra Ruíz Díaz; de la 6, Facundo Benítez, de la 8 B, Alexis Cotelleso, y supervisores; y el coordinador académico de la Facultad de Humanidades, Adrián Almirón.

Colaboraron con la realización de este encuentro el Instituto de Cultura del Chaco; SECHEEP; ECOM Chaco; el Museo de Ciencias Naturales «Augusto G. Schulz»; el Museo Casa Jardín Botánico “Augusto Schulz” de Colonia Benítez; la Facultad de Ciencias Económicas; la Facultad de Humanidades; la Secretaría de General de Extensión Universitaria; la Secretaría General de Asuntos Sociales – Delegación Resistencia; CONICET; el Nuevo Banco del Chaco y Astronor.

Charlas, talleres y stand

Luego del acto se llevó a cabo una charla taller “El viaje de la Energía” con la presentación del proyecto educativo y técnico a cargo del equipo de profesionales de SECHEEP, Manuel Villacorta y Luis Álvarez. Además, un taller con la exhibición del cortometraje “Homus consumus vs. Homus responsabuis”, con la moderación del equipo de responsabilidad civil de ECOM, María del Pilar Gómez y Silvia Cicirelli.

También, los chicos participaron de charlas talleres de intercambio de Experiencias de Clubes de Ciencias; y los docentes de Experimentos Químicos en el aula: Herramientas didácticas para estimular el aprendizaje. Un taller para estudiantes de secundaria: “Química en acción” a cargo del Dr. Nicolai Petelski; y para estudiantes de primaria: “Manos a la tierra” a cargo del Museo jardín Botánico Schulz de Colonia Benítez.

A la siesta, después del almuerzo, en el comedor universitario los estudiantes junto a sus docentes participaron de actividades científico- recreativas con talleres de robótica y programación a cargo de los profesores José Martínez y Gustavo Rostán. Mientras que también, se instalaron con stand de Educ.ar Lab, que ofrecieron talleres de Club de videojuegos y robótica educativa. Además, una muestra del Museo “Augusto Schulz”. El Instituto de Investigaciones Geohistóricas y el CONICET –de la UNNE- ofrecieron un espacio de “Arqueólogos por un día”.

Por la tarde, se realizó el sorteo de premios para los participantes, que contó con la colaboración de Lotería Chaqueña. Y se hicieron entrega de distinciones y obsequios.