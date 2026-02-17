Dudik tras el desmonte ilegal en Río Muerto: «Van a tener que vender el campo para pagar la multa»

El Ministerio de la Producción del Chaco, informó más detalles del operativo realizado ayer en la zona de Río Muerto, donde se detectó el desmonte ilegal de aproximadamente 550 hectáreas de monte nativo. Tras la intervención, el ministro Oscar Dudik fue contundente al advertir sobre la magnitud de las sanciones que deberán afrontar los responsables.

“Desde que asumió el gobernador Leandro Zdero no se dio un solo permiso de cambio de uso de suelo o desmonte, así que todo lo que se detectó es ilegal”, remarcó el funcionario, subrayando que actualmente no existen habilitaciones vigentes para este tipo de prácticas en la provincia.

Durante el procedimiento se secuestraron 4 topadoras que operaban con cadenas, una modalidad considerada de alto impacto y extremadamente destructiva para el monte nativo. Según explicó Dudik, la Provincia endureció el régimen sancionatorio y estableció agravantes para los casos de reincidencia y para quienes utilicen este tipo de maquinaria. “Hemos triplicado el valor de las multas y autorizado a la Dirección de Bosques a incrementarlas aún más cuando son reincidentes y cuando además usan cadenas”, detalló el ministro. En ese sentido, anticipó que las penalidades económicas podrían superar incluso el valor de mercado de las tierras afectadas.

“Créanme que en algunos casos las multas van a estar por encima del valor de la hectárea, del campo. Así que si quieren recuperar la topadora, van a tener que vender el campo”, afirmó, marcando la decisión política de desalentar de manera definitiva este tipo de prácticas ilegales.

Además, adelantó que se dará a conocer públicamente la identidad de los responsables y el monto de las sanciones aplicadas, como parte de una política de transparencia y ejemplificación. “No es que pagan y al otro día están trabajando; no es tan así”, sostuvo.

Un conflicto de larga data en el monte chaqueño

El departamento Almirante Brown, donde se ubica Río Muerto, es una de las zonas históricamente más sensibles en materia de deforestación. El Chaco se encuentra alcanzado por la Ley Nacional de Bosques (26.331), que establece presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos y obliga a las provincias a ordenar su territorio en categorías de conservación (rojo, amarillo y verde), con distintos niveles de restricción.

En los últimos años, organizaciones ambientales han advertido sobre desmontes ilegales en áreas clasificadas como de mediano o alto valor de conservación. La modalidad de arrastre con cadenas (dos topadoras que tiran de una cadena pesada para voltear grandes extensiones de monte en poco tiempo) es una de las prácticas más cuestionadas por su impacto sobre la biodiversidad y el suelo.

La Dirección de Bosques provincial viene realizando operativos periódicos, aunque el debate sobre controles, sanciones y presión productiva en el oeste chaqueño es recurrente.

Desde la cartera productiva señalaron que los fondos recaudados por multas serán destinados a un programa de forestación para compensar la pérdida de masa forestal y fortalecer las acciones de restauración. También remarcaron la diferencia entre el aprovechamiento forestal legal, regulado y con planes aprobados, y el desmonte total sin autorización, que constituye una infracción grave.