Du Graty: el municipio entregó audífonos a una niña para mejorar su calidad de vida

El intendente de Coronel Du Graty, Oscar Dalmasso, junto a Alejandra Barrionuevo, jefa de sede de IPRODICH Villa Ángela, y el secretario del CIC municipal, realizaron la entrega de un par de audífonos a Sofía, una vecina de la localidad.

El dispositivo permitirá a la niña mejorar su audición, lo que impactará positivamente en su desempeño escolar y en su vida cotidiana.

Desde el municipio destacaron que esta acción forma parte del trabajo articulado con el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH), con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades y accesibilidad para todos los vecinos.

“Con este tipo de gestos seguimos acompañando a las familias y promoviendo una comunidad más inclusiva”, señalaron desde la gestión municipal.