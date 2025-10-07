Santa Sylvina fue sede provincial de las Olimpiadas de Filosofía
La localidad de Santa Sylvina fue escenario de la instancia provincial de las Olimpiadas de Filosofía de la República Argentina, un encuentro que reunió a estudiantes y docentes de diferentes instituciones con el objetivo de promover el pensamiento crítico, el diálogo y la reflexión.
La jornada fue organizada por la EES N° 18, la UEGP N° 150 y la UEGP N° 180, y contó con la participación de delegaciones provenientes de distintas localidades del Chaco. Los jóvenes compartieron sus producciones filosóficas en un clima de intercambio, debate y aprendizaje colectivo.
Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios que estimulen la formación del pensamiento autónomo y el interés por la filosofía entre los adolescentes. “Eventos como este fortalecen la educación y promueven la reflexión sobre los grandes temas de la vida, la sociedad y la ética”, señalaron los docentes a cargo.
Las Olimpiadas de Filosofía constituyen un programa educativo federal que busca fomentar la participación estudiantil y la construcción de una ciudadanía crítica, a través del análisis y la argumentación filosófica.