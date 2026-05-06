Chaco avanza en la suspensión de las PASO: el oficialismo logró dictamen favorable

Este miércoles, el proyecto del oficialismo chaqueño para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) obtuvo dictamen favorable en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, quedando ahora en condiciones de ser tratado en el recinto.

La iniciativa es impulsada por el bloque Chaco Puede , que plantea eliminar esta instancia electoral con el argumento de reducir el gasto público, simplificar el calendario electoral y evitar que el Estado financie disputas internas de los partidos.

«El costo de las PASO es millonario y no define ningún cargo», sostuvo el presidente del bloque, Iván Gyoker , quien remarcó que se trata de recursos del presupuesto provincial que podrían destinarse a otras áreas.

Según los fundamentos del proyecto, la realización de las PASO implica un desembolso que supera los 3.000 millones de pesos, cifra que el oficialismo considera excesiva en el actual contexto económico.

Cabe recordar que en ese contexto, el diputado provincial Jorge «Pato» Gómez ya había sido tajante y respaldó la iniciativa en una entrevista en El Garage de Data, donde profundizó los argumentos del oficialismo.

«La política no puede darse el gusto de realizar unas elecciones PASO donde el Estado va a gastar tanto. Dilapidar millones de pesos de los chaqueños no corresponde», afirmó.

Para graficar el impacto del gasto, utilizó una metáfora: «Yo lo comparo con una pizza, la pizza es siempre una sola y el dinero que sale es una porción. Esa porción se la sacamos a alguien, porque la pizza sigue siendo la misma. Y se la sacamos a la asistencia, educación, salud o seguridad».

Internas partidarias y debate legislativo

Desde el oficialismo insisten en que las disputas internas deben resolverse dentro de cada espacio político y no con financiamiento estatal. «Si los partidos tienen que definir candidaturas, que lo hagan con sus propios recursos», planteó Gómez, quien incluso fue crítico con sectores de la oposición al señalar que esas definiciones deben darse «puertas adentro».

Además, el diputado llamó a dar un debate amplio en la Legislatura: «Es necesario que la oposición se siente a discutir. Quizás podamos mejorar la ley, pero tenemos que cumplir con nuestro trabajo».

El proyecto también sostiene que la eliminación de las PASO permitiría un sistema electoral más ágil, con menos instancias, menor costo y mayor claridad para el electorado. A su vez, cuestiona que estas primarias funcionen como una «encuesta» financiada por el Estado.

Con el dictamen ya firmado, la discusión ahora se trasladará al recinto, donde se definirá si la provincia avanza en la suspensión de las PASO, en medio de un debate que combina argumentos económicos, políticos e institucionales.