Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

181290w850h476c.jpg

Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y dos abstenciones, distintos bloques opositores encabezados por el kirchnerismo consiguieron los dos tercios y rechazaron el veto del presidente Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad.

Con este revés para el Gobierno, el Senado deberá tratarlo y decidir si sostiene la ley o blinda el veto. Ambas cámaras deben rechazarlo para que la ley siga vigente.

Ahora, los diputados continuán la sesión con el tratamiento del veto a la sanción del aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la ayuda a Bahía Blanca.

El kirchnerismo confirmó su apoyo a las subas de jubilaciones y moratoria previsional, con un fuerte mensaje al resto de la oposición.

