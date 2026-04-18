Diputados paraguayos declararon de interés nacional la construcción del puente Chaco-Paraguay

La Cámara de Diputados de Paraguay declaró de interés nacional la habilitación del paso fronterizo entre las localidades de Las Palmas (Argentina) y Curupayty (Paraguay). Este avance institucional del gobierno paraguayo representa un paso firme hacia la concreción de una obra anhelada por décadas y aumenta la presión política sobre las autoridades argentinas para agilizar los procesos binacionales.

El proyecto no solo busca establecer una nueva conexión física, sino consolidar un nodo logístico estratégico que integre de manera definitiva al Chaco con el mercado regional y el corredor bioceánico.

El impulso legislativo en Paraguay ocurre pocos días después de una reunión clave entre el gobernador Leandro Zdero y el vicepresidente paraguayo Pedro Alliana, quienes coincidieron en la urgencia de priorizar este vínculo. La traza que conecta Las Palmas con Curupayty es considerada la más viable debido a sus condiciones geográficas favorables, su menor riesgo de inundación y su proximidad estratégica con el puerto de Las Palmas.

Con una inversión estimada en 200 millones de dólares, el proyecto busca superar las postergaciones históricas que han frenado su desarrollo desde los años 70.

Más allá de los aspectos técnicos y económicos, la construcción del puente formalizaría un vínculo cultural y social que ya existe de manera natural entre ambas orillas. El comercio fronterizo, las raíces compartidas y la identidad común han mantenido unidos a Chaco y Paraguay a través del tiempo, pero la falta de infraestructura moderna sigue siendo el principal escollo para el crecimiento regional. Hoy, con el consenso político de ambas administraciones y el empuje del sector productivo, la obra parece estar más cerca de convertirse en una realidad que transformará el mapa logístico del Cono Sur.