Capitanich dijo que el peronismo volverá a ser gobierno en el Chaco y el país en 2027

Este sábado se realizó en San Bernardo el Congreso Provincial del PJ Chaco, con la participación de más de 3000 militantes. Uno de los oradores fue Jorge Capitanich, quien llamó a fortalecer la unidad, la organización y la solidaridad del peronismo. Criticó duramente el modelo económico nacional, defendió la justicia social y aseguró que en 2027 el justicialismo volverá a gobernar la provincia y el país.

En cuanto a los lineamientos internos, «Coqui» señaló que es importante fortalecer la unidad, promover la organización y garantizar la solidaridad. «Porque hoy más que nunca el pueblo peronista unido levantará las banderas necesarias para interpretar al pueblo argentino y al pueblo chaqueño. No cabe la menor duda de que en el año 2027 vamos a gobernar la patria y vamos a recuperar la provincia de la mano de los compañeros y compañeras elegidos por la voluntad popular», indicó

Respecto a la actualidad, el tres veces gobernador del Chaco cargó duro contra el modelo económico de Javier Milei y Zdero, al que acusó de destruir la estructura productiva y social del país: «Se han cerrado 25.000 pequeñas y medianas empresas y se destruyeron más de 300.000 empleos formales». «La gente no puede pagar la luz, el alquiler, la carne o la leche de sus hijos».

Por su parte, rechazó la reforma laboral y la baja de imputabilidad juvenil, defendiendo la protección de la niñez y la inversión en ciencia, tecnología y obra pública. Además señaló el cierre de panaderías, quioscos y empresas como consecuencia de «un modelo oligárquico que gobierna para pocos».

En relación a la provincia,Capitanich sostuvo que «Chaco tenía superávit fiscal y hoy está en déficit: Este gobernador se arrodilla ante la política de Milei. Pasamos del superávit al déficit».

También denunció la caída de recursos para educación, salud y seguridad, y afirmó: «Las heridas de nuestro pueblo no se resuelven con balas ni con la policía, se resuelven con inclusión social y justicia social».

Finalmente, planteó la necesidad de un programa de gobierno claro, transparente y consensuado, con equilibrio fiscal, combate a la evasión, inversión en infraestructura y estabilidad económica.

«En el 2027 vamos a gobernar la patria y la provincia, con responsabilidad, convicción y compromiso. Los días más felices de nuestra historia siempre fueron peronistas y serán peronistas, en tanto y en cuanto garanticemos la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria y nuestras banderas históricas de independencia económica, soberanía política y justicia social».