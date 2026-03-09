Operativos policiales del fin de semana: más de 450 motos secuestradas en Chaco

Durante el último fin de semana, la Policía del Chaco desplegó una serie de operativos de prevención y control en distintas localidades de la provincia que dejaron como resultado más de 400 motocicletas secuestradas, además de personas demoradas y el decomiso de armas.

Según informaron fuentes policiales, entre el viernes y el domingo se llevaron adelante 252 operativos de vigilancia y prevención en todo el territorio provincial. Como resultado de estos procedimientos, 476 personas fueron demoradas y 461 motocicletas fueron retiradas de circulación por no cumplir con las normativas vigentes o por estar presuntamente vinculadas a hechos ilícitos.

El operativo también incluyó el secuestro de armas y otros vehículos, en el marco de controles destinados a reforzar la seguridad pública y prevenir delitos.

Por su parte, la Policía Caminera mantuvo su presencia en rutas nacionales y provinciales con controles de seguridad vial. En ese contexto, se labraron 319 actas por infracciones de tránsito y se realizaron 20 controles de alcoholemia, como parte de las tareas para garantizar la seguridad de los conductores.

Resultados por localidades

En Sáenz Peña, los operativos dejaron un saldo de 95 personas demoradas y 60 motocicletas secuestradas. Además, los efectivos incautaron dos vehículos y dos armas blancas.

En General San Martín, se desarrollaron 30 operativos que culminaron con 137 motocicletas incautadas y 152 personas demoradas. También se secuestraron tres armas de fuego y dos armas blancas.

En Villa Ángela, el personal policial llevó adelante 62 intervenciones, que derivaron en 97 personas demoradas y 81 motocicletas incautadas.

Por su parte, en Juan José Castelli se realizaron 60 operativos, con 57 motocicletas secuestradas y 14 personas conducidas a dependencias policiales.

En Charata, en tanto, se llevaron adelante 21 procedimientos, en los que se recuperaron 50 motocicletas, un automóvil y un arma de fuego.

Operativos en el área metropolitana

En el área Metropolitana, que comprende principalmente a Resistencia y localidades cercanas, se concretaron 49 operativos. Allí se registraron 104 personas demoradas, el secuestro de 76 motocicletas y tres armas de fuego retiradas de circulación.

Desde la fuerza señalaron que estos controles forman parte de un esquema de prevención que continuará desarrollándose en toda la provincia con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir la circulación de vehículos en infracción o vinculados a hechos delictivos.