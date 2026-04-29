Chicanas y acusaciones acapararon el debate en la sesión legislativa

Luego de más de 20 días sin sesionar, los diputados chaqueños se presentaron en el recinto y protagonizaron una sesión ordinaria plagada de chicanas y sin mucho contenido.

La misma finalizó de la misma manera y ahora se espera que continúen con la interpelación al presidente del INSSSEP, Rafael Meneses.

Los cruces durante la jornada los protagonizaron el presidente del bloque «Chaco Puede», Iván Gyoker, y el diputado opositor Rubén Guillón, quienes mantuvieron un extenso y tenso cruce verbal atravesado por la emergencia hídrica, el rol de los municipios y la gestión del Gobierno provincial.

A este intercambio se sumó Santiago Pérez Pons, que con ironía apuntó contra los diputados de La Libertad Avanza, en especial contra Adrián Zukiewicz (LLA), quien momentos antes había tomado la palabra refiriéndose a la falta de obras públicas durante la gestión anterior. «Pide obras cuando su propio partido dice que son de la corrupción, que la obra pública no sirve. Estamos en un nivel de delirio terrible», comentó el ex ministro de Economía de la provincia.

Por último, accedieron a un cuarto intermedio, que también estuvo envuelto en polémicas porque en principio no se sometió a votación, pero tras el reclamo de varios legisladores, se siguió el protocolo y finalizó la sesión.