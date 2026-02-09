Detuvieron en Resistencia a un joven armado investigado por distintos robos

Un joven de 21 años fue detenido durante la mañana del lunes en la ciudad de Resistencia, en el marco de un procedimiento realizado por efectivos del Grupo Motorizado LINCE, en inmediaciones de avenida Soberanía Nacional y avenida Urquiza.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 6:30, cuando los agentes interceptaron al sospechoso y procedieron al secuestro de una motocicleta, varios teléfonos celulares y un arma de fuego tipo revólver con municiones, que se encontraban en su poder.

Tras las averiguaciones correspondientes, se estableció que el joven estaría vinculado al menos a dos hechos delictivos, denunciados en jurisdicción de las comisarías Sexta y Séptima Metropolitana. En ambos casos se reportaron robos de teléfonos celulares, uno de ellos con la presunta utilización de un arma de fuego.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el detenido fue notificado de su aprehensión en una causa por supuesto robo a mano armada, y posteriormente trasladado, junto con los elementos secuestrados, a la dependencia policial correspondiente, donde continúan las actuaciones judiciales.