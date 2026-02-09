Optimizan método de extracción del mucílago de Opuntia sp., una planta con gran potencial en aplicaciones industriales

Un estudio del Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología de Vegetales (CONICET-UNNE) logró optimizar el proceso de extracción del mucílago de Opuntia y su caracterización funcional para aplicaciones alimentarias, avance que favorece las posibilidades de su aprovechamiento a nivel industrial de esta planta que se encuentra en la región nordeste.

La Opuntia, también llamada como cactus o tuna en algunas latitudes, es una planta nativa del continente americano con una notable adaptabilidad a ambientes cálidos y secos, así como a suelos pobres, lo que les permite crecer en diversos lugares del mundo.

En sus estructuras contienen principalmente un heteropolisacárido conocido como mucílago, agua, minerales, proteínas, lípidos, y albergan compuestos bioactivos. Su composición química ofrece diversas bondades que llevaron a un creciente interés por esta planta en áreas como la nutrición, fitoquímica y usos tecnológicos.

El nordeste argentino cuenta con las condiciones edafoclimáticas propicias para el desarrollo de diversas especies de opuntia, y principalmente es utilizada para consumo de los cladodios del vegetal fresco, o la preparación de jugos, dulces y mermeladas, pero con limitado aprovechamiento con fines industriales.

En ese sentido, de manera reciente en la prestigiosa revista internacional “Journal of Food Measurement and Characterization”, se publicaron los resultados de una investigación que representa un gran aporte en las perspectivas de aprovechamiento de esta planta.

Específicamente, se exponen resultados sobre la optimización de la extracción del mucílago de la especie Opuntia sp, logrando a la vez maximizar el rendimiento, obtener alta viscosidad y relativamente alta capacidad de retención de agua, las cuales son propiedades muy demandadas en la industria.

El trabajo estuvo a cargo del Mgter. Ariel Rodríguez Cuesta, el Dr. Enzo La Cava y la Dra. Sonia Sgroppo, del “Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología de Vegetales” (GICTV), de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE y del Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino (“IQUIBA-NEA, CONICET-UNNE), y la Dra. Andrea Gómez-Zavaglia, del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (UNLP–CONICET–CIC).

“Los resultados destacan al mucílago extraído de una especie de Opuntia del nordeste argentino como un ingrediente natural con potencial aplicación en la industria alimentaria”, destacaron.

Detalles del Trabajo

En diálogo con UNNE Medios, el Mgter. Rodríguez Cuesta explicó que sobre la composición y las propiedades físico-químicas y funcionales del mucílago de Opuntia sp., es muy limitada la información existente en esta región de Argentina, al igual que sobre las condiciones de extracción, siendo que el método con el que se obtiene el mucílago incide en su rendimiento y en las propiedades tecno-funcionales.

En esa línea, en el artículo recientemente publicado se presentó un método optimizado para la extracción del mucílago de Opuntia y también una caracterización funcional del mucílago extraído a partir de esta planta con enfoque en aplicaciones alimentarias.

El método de extracción propuesto combinó la hidratación a diferentes niveles de pH y luego la aplicación de microondas, lo cual permitió obtener mayor rendimiento y mejores propiedades funcionales.

En cuanto a la composición, el mucílago extraído presentó alta concentración de carbohidratos y, dentro de estos, la arabinosa, glucosa y xilosa, se cuantificaron como los monosacáridos mayoritarios.

Además, se cuantificaron proteínas, polifenoles, lípidos y el calcio como mineral de mayor concentración.

“Desde el punto de vista industrial, los resultados obtenidos son relevantes, pues la industria, por lo general, busca rendimiento, sin embargo, muchas veces no se centra en las propiedades del producto”, destacó el investigador.

Con este proyecto buscamos generar conocimiento fundamental de alto valor para la ciencia, al mismo tiempo que promovemos la visibilidad de los recursos vegetales propios de esta región

Potencial del Mucílago

El Mgter. Rodríguez Cuesta señaló que el mucílago es un producto muy versátil, que puede obtenerse de distintas especies de diversas plantas.

Los reportes científicos demuestran su funcionalidad como sustituto de aceites, como espesante y en la industria farmacéutica se aplica como “Carrier” o portador de principios activos.

Entre otros usos potenciales, es aprovechado en ingeniería civil para mezclas en cemento y hasta en la purificación de aguas residuales.

Comentó que Argentina se encuentra entre los ocho países con mayor extensión de áreas cultivadas o de crecimiento silvestre de diversas especies de Opuntia sin embargo, el aprovechamiento del mucílago extraído de este vegetal es limitado.

“Con este proyecto buscamos generar conocimiento fundamental de alto valor para la ciencia, al mismo tiempo que promovemos la visibilidad de los recursos vegetales propios de esta región. Se trata de un compuesto que posee propiedades y beneficios con gran potencial de aprovechamiento en distintos ámbitos”, destacó.

Recordó que, en el caso de Opuntia, el objetivo es avanzar en la búsqueda de un mayor aprovechamiento de esta planta del nordeste argentino.