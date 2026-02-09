Laguna Limpia: recuperan cables de alta tensión y aprehenden a un joven por supuesto robo

Un joven de 23 años fue aprehendido este lunes en la localidad de Laguna Limpia, acusado de sustraer cables de alta tensión pertenecientes a la red de alumbrado público.

El procedimiento se inició alrededor de las 10 de la mañana, cuando personal de la Comisaría Local tomó conocimiento del hecho a través de un llamado telefónico del encargado de SECHEEP, quien alertó que en un puesto rural de la zona había observado a dos hombres a bordo de una motocicleta negra cortando cables de alta tensión.

De manera inmediata, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron demorar a uno de los sospechosos, quien fue sorprendido saliendo de una zona boscosa con un rollo de cables sobre sus hombros y un elemento cortante, intentando darse a la fuga. El joven fue reducido en el lugar.

Durante el operativo, se procedió al secuestro de aproximadamente 30 metros de cable de alta tensión de color negro y un cuchillo tipo Tramontina con mango plástico rojo, elementos que habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

El demorado fue notificado de su aprehensión y quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal en turno, en el marco de una causa caratulada como “supuesto robo”, continuando las actuaciones judiciales correspondientes.