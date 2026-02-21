“Briozoos de agua dulce”, estudio de la UNNE aporta al conocimiento de invertebrados claves como indicadores ambientales

Un estudio de la UNNE reportó la presencia de una especie de “briozoos de agua dulce” en humedales de la provincia de Corrientes, tras 40 años sin registros de estos pequeños invertebrados en ambientes acuáticos continentales de Argentina. El hallazgo posibilitó abrir una línea de trabajo para revertir el escaso conocimiento de estos organismos que desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas.

Los briozoos de agua dulce son animales invertebrados muy pequeños, de algunos milímetros de tamaño, que se estructuran formando colonias. Viven en ambientes acuáticos, se alimentan por filtración, y están adheridos a superficies sumergidas.

Las colonias de briozoos desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos, donde contribuyen significativamente al ciclo de nutrientes y la dinámica trófica al servir como una fuente clave de alimento para las especies de vertebrados e invertebrados.

Además, funcionan como bioindicadores confiables debido a su alta sensibilidad a las perturbaciones ambientales y la contaminación.

Pero el conocimiento actual acerca de la taxonomía, sistemática, fisiología, ecología y biogeografía de los briozoos de agua dulce en Sudamérica es escaso, y más aún en Argentina donde la mayoría de los estudios se han centrado en especies marinas.

En ese contexto, de manera reciente, desde el Laboratorio de Biología de Invertebrados, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, presentaron los resultados de una investigación que posibilitó el primer registro de una especie de briozoos de agua dulce tras más de cuatro décadas de ausencia en ambientes acuáticos de Argentina.

El hallazgo, más precisamente de la especie Plumatella emarginata, estuvo a cargo del equipo de investigación integrado por el Lic. Guillermo Ávalos, la Lic. Florencia Monti Areco y el Lic. Gustavo Kassor, y posibilitó abrir una línea de investigación orientada a ampliar los registros de estos organismos en el noreste argentino y profundizar en el conocimiento sobre rol de estos organismos en los ambientes de agua dulce.

En diálogo con UNNE Medios, el Lic. Ávalos y la Lic. Monti Areco destacaron que el hallazgo expone la necesidad de realizar más investigaciones sobre los briozoos de agua dulce en América del Sur, pues lo más probable es que estos organismos estén presentes en muchos cuerpos de agua dulce, pero que estén siendo ignorados en los muestreos de invertebrados.

Recordaron que en Argentina existían unos pocos estudios previos sobre briozoos de agua dulce, realizados de hace más de 40 años, con ilustraciones de los ejemplares dibujadas a mano, por lo que es hallazgo de la UNNE es el primero en cuatro décadas y además se aportaron las primeras fotografías de estos invertebrados de agua dulce de Argentina.

Detalles del hallazgo

El Lic. Ávalos comentó que el hallazgo de P. emaginata fue producto de los frecuentes relevamientos en sistemas acuáticos de la región nordeste, y en particular de la provincia de Corrientes, que realizan desde el Laboratorio de Biología de Invertebrados.

En una de esas jornadas de toma de muestras, encontraron estos organismos que, luego en laboratorio, fueron identificados como briozoos.

De manera posterior al primer hallazgo, se hicieron nuevos relevamientos en distintos ambientes de humedales de Corrientes, en los que se recolectaron muestras de plantas flotantes libres y plantas sumergidas enraizadas, para luego realizar en el laboratorio la identificación de briozoos y la observación de las colonias.

Además, en particular se analizaron los estatoblastos, que son unas estructuras encapsuladas de resistencia que favorecen la reproducción y supervivencia de los briozoos, y que además son cruciales para la identificación taxonómica de estos invertebrados.

Para el grupo de investigación, el estudio de los briozoos resulta relevante en humedales de Corrientes porque son ambientes de gran singularidad ecológica, y las comunidades de briozoos puedes ayudar a la comprensión de estos ecosistemas.

En esa línea, consideran que la presencia de P. emarginata en los humedales sugiere que los hábitats con alta diversidad de macrófitos y condiciones fisicoquímicas específicas proporcionan un entorno óptimo para su colonización y desarrollo.

Por lo tanto, resaltan que el objetivo es documentar y analizar la presencia y las características de P. emarginata en los humedales de la provincia de Corrientes, para ampliar el conocimiento sobre su rango de distribución y contribuir a los registros actualizados de la especie.

Relevancia

“Desde la Cátedra veníamos enseñando sobre los briozoos con muy poca información disponible acerca de las especies de agua dulce, en comparación con el conocimiento existente sobre las formas marinas. En la asignatura que dictamos, transmitíamos esta limitación a nuestros alumnos, resaltando la necesidad de generar nuevos aportes” señaló la Lic. Monti Areco.

En esa línea, agregó que “por eso, hoy es una gran satisfacción poder contribuir a que se comience a conocer más sobre los briozoos que habitan los cuerpos de agua dulce locales”.

Reiteró que estos invertebrados son excelentes “bioindicadores ambientales” porque son muy sensibles a cambios en las condiciones del ambiente, por lo cual su conocimiento representa un aporte al monitoreo del ambiente.

Sostuvo que esperan que la continuidad de los estudios contribuya a acortar la brecha de conocimiento respecto a los briozoos de ambientes marinos.

Vinculación

En el marco del estudio, y gracias a la publicación del hallazgo en la Revista “Biología Acuática”, el grupo de investigación fue contactado por el Dr. Timothy S. Wood, profesor emérito de ciencias biológicas de la Universidad Estatal Wright, de Estados Unidos.

Wood es una eminencia en el estudio de briozoos y, justamente la acotada información sobre estos invertebrados en ambientes de agua dulce a nivel de Sudamérica, lo llevó al contacto con sus pares de la Universidad Nacional del Nordeste.

El Lic. Ávalos comentó que la intención del Dr. Woods es colaborar en los trabajos de identificación y caracterización de briozoos de agua dulce que se vayan obteniendo en los trabajos de UNNE, pero además colaboraría en la identificación de muestras de vieja data de briozoos de agua dulce sin clasificar que forman parte de la Colección de Invertebrados de FaCENA-UNNE.

“Es un orgullo el vínculo entablado con tan prestigioso referente del estudio de los briozoos a nivel mundial, lo que nos motiva a seguir trabajando en el objetivo de ampliar los registros y el conocimiento de estos invertebrados en el nordeste argentino y el país”, concluyó.

