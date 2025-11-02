Detuvieron a un joven que intentó agredir a su padre con un cuchillo

En la mañana de hoy, efectivos del Departamento 911° de la División Patrulla Preventiva intervinieron en un grave episodio de conflicto familiar ocurrido en el barrio San Cayetano, donde un joven, armado con un cuchillo y una garrafa de gas, habría amenazado con agredir a su padre y prender fuego la vivienda .

El procedimiento se inició tras un alerta emitido por la División Despacho y Video Vigilancia, que informó que personal de la Comisaría Quinta solicitaba apoyo debido a un desorden en el domicilio mencionado. Inmediatamente, una patrulla policial con dotación completa se dirigió al lugar bajo la supervisión del jefe del Departamento 911°, Comisario Principal Ramón Zarza.

Al llegar, los uniformados fueron recibidos por un hombre de 63 años, quien relató que su hijo, de 22, se encontraba dentro de la vivienda en estado alterado, con un cuchillo y una garrafa de gas, y amenazaba con provocar una explosión y atacar a su familia.

Ante la gravedad del hecho, los efectivos ingresaron al domicilio con fines de mediación. En ese momento, el joven se abalanzó violentamente sobre el personal policial, y sacó el arma blanca con clara intención de lesionar. En cumplimiento de los protocolos de actuación, los agentes realizaron un uso racional y proporcional de la fuerza, y efectuaron un disparo con escopeta policial cargada con posta de goma, tras lo cual lograron reducir al agresor sin mayores consecuencias.

Se secuestró un cuchillo marca Tramontina con cabo de madera envuelto en tela marrón y una garrafa de gas celeste de 3 kg con una manguera cortada, elementos incorporados a las actuaciones judiciales correspondientes.

Desde la fuerza destacaron el rápido accionar y la profesionalidad del personal interviniente, que permitió controlar una situación de alto riesgo sin víctimas fatales, resguardando la integridad física de los involucrados y de terceros.