Detuvieron a dos hombres con más de un millón de pesos en una investigación por abigeato

432787w250h188c.jpg

Personal de la División Rural La Leonesa detuvo a dos hombres de 38 y 23 años y secuestró más de un millón de pesos en efectivo, en el marco de una causa por supuesto abigeato que investiga la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental del Chaco. El procedimiento se inició alrededor de las 12:30 de este sábado, luego de que un productor ganadero del paraje El 35, en la localidad de Las Palmas, denunciara el corte del alambrado perimetral de su campo y la presencia de rastros de animales equinos que se dirigían hacia el paraje San Fernando.

Foto Policía del Chaco

Ante la denuncia, el personal policial comenzó un seguimiento de las huellas y solicitó colaboración de efectivos de Gendarmería Nacional. Pasadas las 17:00, mientras los uniformados recorrían una estancia con autorización de sus propietarios, los gendarmes informaron que habían interceptado a dos hombres sospechosos en la zona de la desembocadura del río de Oro con el río Paraguay.

Foto Policía del Chaco

En el lugar se procedió al secuestro de un caballo de pelaje saíno picazo, un teléfono celular marca Motorola y la suma de $1.380.000 en efectivo, se infamó desde la Policía del Chaco. Durante las diligencias, los efectivos rurales entrevistaron a pescadores de la zona, quienes manifestaron que los detenidos habrían vendido previamente otros seis caballos en la costa argentina, haciendo cruzar a los animales a nado hacia el país vecino.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos hombres fueron notificados de su aprehensión en la causa por supuesto abigeato, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

