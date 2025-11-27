Desbaratan bunker de drogas en el Barrio Carpincho Macho

Intervino la División Microtráfico, los efectivos desplegaron una investigación para detectar los puntos de venta y consumo de estupefacientes a baja escala y dieron en con un supuesto kiosco narco. En una vivienda del barrio Carpincho Macho secuestraron envoltorios con cocaína, marihuana, y dinero, hay una mujer detenida.

Los patrullajes investigativos y los emplazamientos dieron resultado, localizaron un kiosco en el barrio Carpincho Macho y solicitaron allanamiento a la fiscalía antidrogas.

Anoche alrededor de las 22, se dirigieron al lugar con el mandamiento judicial en compañía de ayudantes de fiscales y ante un testigo realizaron el registro del inmueble. Allí identificaron a una mujer de 28 años principal moradora del lugar.

Revisaron cada rincón de la vivienda y hallaron un envoltorio con sustancia blanca, y otro con sustancia vegetal. Tras la prueba narco test descubrieron que se trataba de cocaína con el peso total de 11.4 gramos, y marihuana con el peso de 107 gramos. Además, secuestraron tres balanzas de precisión, un teléfono celular y la suma de $37.850 pesos, estos elementos estarían vinculados a la venta de estupefacientes.

Finalmente, la ciudadana de 28 años fue notificada de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley 23737 a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.