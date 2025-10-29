Detienen a un abogado por intentar contactar a jurados del juicio contra el Clan Sena

La mañana de este martes arrancó con un escándalo en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia. Armando Nicolás Boniardi Cabra, integrante del equipo de defensa de Emerenciano Sena, quedó detenido tras ser sorprendido en una polémica acción: intentó acercarse a uno de los potenciales jurados—e incluso se investiga si llegó a sacar fotos, lo que agrava la situación. Todo ocurrió en medio de un fuerte operativo de seguridad, con agentes uniformados y de civil atentos a los movimientos de los presentes.

Boniardi Cabra, conocido por su historial de roces y conductas fuera de lugar en otros procesos, fue detectado por agentes de incógnito cuando merodeaba la zona destinada a los ciudadanos seleccionados para ser jurado en este histórico juicio chaqueño. Las versiones sobre su accionar se dividen: una sostiene que trató de entablar contacto directo con algún jurado, y otra, aún más grave, indica que habría tomado fotografías del grupo. La fiscal de turno, Ana González de Pacheco, ordenó su detención inmediata y ahora deberá definir los pasos a seguir: ¿intentaba influir en algún miembro del jurado? ¿Por qué sacó fotos?

El procedimiento generó un sismo en el ambiente judicial. Integrantes del Ministerio Público ya venían advirtiendo sobre la necesidad de reforzar los protocolos para proteger a los jurados y la transparencia del proceso. Las alarmas terminaron confirmándose este martes con el accionar de Boniardi Cabra. Vale recordar que este abogado fue funcionario del Ministerio de Seguridad provincial hasta junio de 2023, cuando asumió como codefensor de Sena y debió renunciar tras salir a la luz sus movimientos poco claros.

¿Habrá consecuencias?

Por ahora, Boniardi Cabra quedó excluido del juicio y no podrá volver a ingresar al recinto. Además, su matrícula corre serio riesgo: el Superior Tribunal de Justicia será el encargado de analizar si su conducta amerita una suspensión o inhabilitación definitiva, algo que los referentes del derecho consideran una posibilidad concreta ante delitos graves o entorpecimiento de la justicia.

Pero los problemas en torno al jurado no terminaron ahí. Ayer, una ciudadana seleccionada pidió excusarse aduciendo un parentesco familiar —por parte de la esposa— con el abogado Ricardo Ozuna, otro de los involucrados. Esto generó confusión y obligó a cruzar información, hasta confirmar que la relación no era de sangre directa, pero sí política. Finalmente, la mujer fue apartada como lo indica el protocolo.

Mientras tanto, crece la tensión en el centro de convenciones y la expectativa de la ciudadanía de Resistencia sigue en aumento. El escándalo pone el foco en la importancia de mantener la imparcialidad del juicio y extremar cuidados: nadie quiere que se repita el bochorno. El histórico proceso ahora tiene su primera mancha y los ojos de todo Chaco siguen expectantes cada movimiento del tribunal.