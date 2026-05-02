Trump aseguró que se terminó la guerra contra Irán pero desde el Senado no estan de acuerdo

La administración de Donald Trump comunicó formalmente al Congreso de Estados Unidos que considera finalizadas las hostilidades con Irán y sostuvo que no necesita una nueva autorización legislativa para continuar su despliegue militar en Medio Oriente.

La notificación llegó mediante una carta enviada justo cuando se cumplían 60 días desde que Trump informó oficialmente el inicio de las operaciones militares contra Irán, el 28 de febrero de 2026.

Ese plazo está establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, una norma aprobada tras la guerra de Vietnam que obliga al presidente a finalizar el uso de las Fuerzas Armadas si el Congreso no declara formalmente la guerra o no autoriza una extensión de hasta 30 días para una retirada ordenada.Sin embargo, el Congreso no avanzó con ninguna de esas medidas. El Senado rechazó por sexta vez un intento demócrata de frenar el conflicto y, tras esa votación, los legisladores abandonaron Washington por una semana de receso.

En la carta, Trump sostuvo que el límite legal no aplica porque las hostilidades ya cesaron de hecho con el frágil cese al fuego alcanzado a comienzos de abril. «No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado», escribió.

Las críticas también apuntan a que, pese a declarar el conflicto como terminado, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval para impedir que los petroleros iraníes salgan al mar, mientras Irán continúa controlando el estratégico estrecho de Ormuz.

La propia carta presidencial reconoció que la amenaza iraní «sigue siendo significativa» y que las operaciones buscan garantizar «una paz duradera», lo que para la oposición contradice la afirmación de que la guerra ya concluyó.

Por su parte, Trump descartó pedir aprobación legislativa y defendió su decisión al asegurar que ningún otro presidente lo hizo antes. Además, calificó a la Resolución de Poderes de Guerra como «totalmente inconstitucional», una postura que también sostuvieron en su momento los ex presidentes Bill Clinton y Barack Obama.