Despistó un colectivo por la Ruta Nº 16

Cerca de la medianoche del domingo, un colectivo despistó sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 50, en sentido descendente.

El rodado terminó con su parte delantera incrustada en una alcantarilla pluvial, sufriendo daños materiales.

El colectivo tipo furgón era ocupado por dos hombres, oriundos de Presidencia de la Plaza, quienes resultaron ilesos.

Intervino personal de la Comisaría de Laguna Blanca y Dirección General de Seguridad Metropolitana para las actuaciones de rigor.

