Del fitness a la política: «Ito» Iturriaga compite ahora por la viceintendencia

Una de las grandes sorpresas en el cierre de listas para las elecciones del 31 de agosto fue la candidatura del reconocido personal trainer Ito Iturriaga para la viceintendencia de Capital por Encuentro por Corrientes (ECO). Una personalidad totalmente ajena a la política, pero que goza de una enorme consideración en la sociedad y recientemente creció como influencer en las redes sociales.

Un día previo de la confirmación de candidatos, recibió el llamado de parte del exvicegobernador y actual compañero de fórmula, Gustavo Canteros, para recorrer juntos, durante un mes y medio, el camino a las urnas. Antes ya había tenido propuestas para integrar la nómina de concejales por el mismo espacio, sin embargo terminó de aceptar cuando Ricardo Colombi le ofreció la candidatura a vice. «No somos amigos, pero siempre tuvimos una relación cordial y de respeto mutuo», marcó el excampeón argentino de fisicoculturismo.

PERFORMANCE EN LA ESQUINA DE SANTA FE Y RIVADAVIA.

Además de su carisma y buena imagen, el preparador aseguró que tiene una pila de proyectos relacionados a la salud pública que hace mucho tiempo vienen recorriendo los despachos de funcionarios provinciales y municipales. No obstante, nunca fueron tenidos en cuenta por ninguna gestión.

«Comencé hace muchos años a hacer política. Si bien no tengo educación partidaria, si tengo práctica en política ciudadana, en lo que necesita la gente para estar mejor, ayudando a perder peso, mejorar la postura, recuperarse de lesiones y enfermedades», resaltó «Ito» sobre su figura. A la vez que se calificó: «Me considero un político nato porque tengo la capacidad de movilizar a grandes congregaciones o grupos sociales».

Con cierta tristeza, sostuvo que en numerosas oportunidades puso sus ideas a consideración de distintos gobernantes, pero «nunca le hicieron caso». «Acá estoy. Soy Ito, quiero serte útil porque la vida es corta», cuenta que dijo en diversos despachos del poder.

«Existen personas que se preguntan qué estoy haciendo, pero no saben que hace mucho estoy trabajando por Corrientes. Tengo decenas de carpetas con ideas que murieron en cajones y ahora pienso poner a disposición de la mesa del capitalino; seamos nosotros quienes asumamos o bien otro gobierno. No solo vine a colocar mi cara para los afiches, tengo seis proyectos principales y realizables en un tiempo inmediato», remarcó el instructor de 68 años en una entrevista con diario época.

En perspectiva, las gestiones de un eventual gobierno planean enfocarse en la salud y el bienestar de los ciudadanos. Bajo esta línea dijo que impulsará programas con actividad física para adultos mayores, personas con obesidad y ciudadanos con discapacidades. «Vamos a generar espacios en las plazas para movilizar no solo los músculos sino también la conciencia. Estaremos en los barrios, no solo en el centro. La gente ignora como elevar las defensas puede mejorar todos los aspectos de su vida. A su vez existe desinformación alimentaria, hay vecinos malnutridos y para ellos planeamos tener canastas con productos llenos de nutrientes a precios económicos», amplió sobre sus aportes.

Más allá de la salud pública, «Ito» subrayó que defiende un proyecto de ciudad que integra a los barrios y que pone foco en los seres humanos. «Los chicos de las barriadas deben tener las mismas oportunidades que los del centro», reclamó.

El postulante por ECO aseguró que la actual gestión, encabezada por Eduardo Tassano, hizo cosas buenas y embelleció una parte de la ciudad. «Sin embargo hay que optimizar el dinero para cubrir las necesidades barriales, de los ciudadanos que más necesitan la ayuda del Estado», amplió sobre sus ideales.

«A pesar de que el Intendente dice que se hicieron cosas muy importantes en las barridas, en las recorridas no vemos que esa afirmación sea una realidad. Existen canchas que se inundan, manzanas enteras que imploran por un simple cordón cuneta u obras pluviales para evitar inundaciones», recalcó.

Un león en la jungla

Al ser consultado sobre las dificultades que podría tener al adentrase en un terreno tan complicado y áspero como la política, el coach manifestó que se siente como «un león en la jungla». «Tengo mucha seguridad por lo que soy como persona, por lo que hago, por mi comportamiento, y la empatía que tengo con la gente y la motivación que soy capaz de generarles», expresó.

De todas maneras se muestra cauteloso y firme, y no tiene problemas en adelantar que es capaz de replantear su trabajo político si encuentra trabas a sus proyectos. «Si noto que me meto en un ámbito en el que no me siento cómodo o tengo muchos palos en la rueda para concretar los proyectos directamente doy un paso al costado. No estoy buscando un cargo, tengo mi empresa y no estoy desesperado. Si me siento disconforme me voy», resaltó.

El candidato reconoció que el capital más importante que posee es el intelectual. «Mi nombre es una marca, tiene chapa. Lo construí con décadas de trayectoria y de quemarme las pestañas estudiando en mi disciplina. Mi imagen vale oro».

Historia y palmares

Héctor Rafael Beltrán Iturriaga inició en el mundo del fitness por iniciativa propia y sin ninguna influencia familiar. Su primer gimnasio se llamó «Mister Músculo» en 1980 y estaba ubicado sobre calle Belgrano al 1200, entre Mendoza y Córdoba. Luego comenzó sus estudios como profesor de Educación Física.

Entre los 20 y 25 años se dedicó al culturismo. Tras ganar distintos torneos provinciales se consagró Campeón Argentino de Fisicoculturiomso en 1983. «En ese entonces no les daban crédito al interior, pero termine ganado por unanimidad», recordó el personal trainer que también fue subcampeón iberoamericano.

En aquella época, los gimnasios eran una novedad y hasta un tabú. Competir exhibiendo los músculos, en slip y semidesnudo era extraño. Incluso, hasta trotar por la Costanera Norte era «raro». En 1990 decidió cerrar Mister Músculo y dar vida a «Winner» por calle Rivadavia. A los pocos años, abrió el mítico Performance en la esquina de Santa Fe.

«Mi misión en esta vida es ayudar a las personas a mejorar. Cuando termine de competir en el culturismo me di cuenta que tenía un caudal de experiencias y vivencias para compartir; entonces decidí dedicarme a entrenar a la gente . Primero con atletas y luego a personas con obesidad, discapacidad, adultos mayores, y todos que tengan limitaciones para ser actividad física. Inserté a grupos sociales que no eran del mundo fitness, les di empuje y los motivé», repasó.

En más de 40 años de trayectoria, aseguró que sus trofeos más importantes son los logros de sus alumnos. «Hay gente que perdió 10 o 25 kilos y le cambió la vida.O bien hay adultos mayores que volvieron a sentirse jóvenes. Eso no tiene precio», concluyó.

«Wali» y el mundo influencer

El popular «Wali» Iturriaga es hijo de «Ito» Iturriaga y juntos comparten su pasión por la actividad física, las redes sociales y el humor. Recientemente se lo pudo ver participando en sketch de su personaje más icónico, «La Jenny». Sin miedo a la peluca, el preparador físico suma su imagen a videos que cosechan miles de reproducciones en las principales plataformas.

«Wali» recibió en su juventud la profesión de su padre. En sus primero años fue el líder de un centro de entrenamiento especializado en CrossFit. Pero en 2017 nació «Cachilo», su primer personaje «viral», una especie de «villero» con gestos y características exageradas. Con él, realizó distintas campañas solidarias en las que «Ito» colaboraba activamente. De esta forma, ambos se fueron sensibilizando por las carencias de los barrios. «De algunas forma,»Wali» hizo política escondida en humor, entregaba sillas de ruedas y elementos no perecederos», resaltó.

El candidato a viceintendete por ECO también desarrolla su propio perfil social en sus cuentas personales. Así se lo pude observar publicando frases motivacionales, explicando rutinas de ejercicios o dando simple consejos de vida. «Aunque me cuesta acostumbrarme a la palabra, considero que soy un influencer porque influyo en las personas, resaltó.

Con su candidatura confirmada, el coach sumó sus recorridas por los barrios durante la campaña. «No tengo ningún problema en mezclar mi tarea política con las rede sociales», se mostró seguro.

Por último, reconoce que «Wali» es una fuente de consultas permanente y apoya su postulación al Poder Ejecutivo de la Comuna. «Su primer consejo fue: papá no imites el lenguaje de los políticos, se vos mismo», reveló sobre una de sus charlas nocturnas.