Este lunes inicia la segunda semana del juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan

Este lunes iniciará la segunda semana del juicio oral y público por el caso del hundimiento del ARA San Juan, en el Tribunal Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos. La querella mayoritaria, integrada por 34 familias de los 44 tripulantes, señaló que se trata de una instancia «clave y decisiva» para el esclarecimiento de las responsabilidades penales .

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, la abogada querellante, Valeria Carreras, indicó que las expectativas están «altísimas» porque, a difierecia de la primera semana en donde escucharon «el relato de los imputados que están autorizados a mentir», en esta segunda etapa «no van a poder hacerlo».

«Estamos preparados para pedir los falsos testimonios que sean necesarios. De los 20 testigos que se quieren tomar esta semana, pienso que no vamos a llegar porque de cada uno hay que ser muy metículoso, hay que preguntar y repreguntar. Yo me conformo con que quede expuesto lo mismo que habían dicho en la instrucción. Y los que mintieron o camuflaron la verdad, poder exponerlos«, sostuvo.

Expresó que, junto los familires de las víctimas, van a seguir con las exigencis de «respuestas concretas, documentación completa y el fin del blindaje naval» y recordaron que todos los testigos tienen «la obligación legal de decir la verdad».