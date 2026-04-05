Defensores de Vilelas le ganó 4-2 a Boca Unidos en Corrientes

Defensores de Vilelas se llevó un valioso triunfo este sábado desde Corrientes al golear a Boca Unidos por 4 a 2 en el estadio Leoncio Benítez, en el marco de la tercera fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A. El resultado consolida el buen momento del ascendido conjunto chaqueño.

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El partido comenzó de manera adversa para Vilelas: a los 3 minutos, Claudio Alonso abrió el marcador para el local tras un envío al área. Sin embargo, el equipo chaqueño no tardó en reaccionar y se plantó en campo rival hasta encontrar la igualdad a los 20 minutos, cuando Gustavo Carballo aprovechó una buena jugada por el sector derecho para poner el 1 a 1. Antes del descanso, Gonzalo Cañete sentenció el primer tiempo con un potente remate que superó al arquero Luis Ojeda y puso el 2 a 1 a favor de Defensores.

En el complemento, Vilelas supo administrar los espacios que dejó Boca Unidos en su intento por buscar el empate. A los 19 minutos, un contragolpe preciso terminó nuevamente en los pies de Cañete, quien no perdonó para el 3 a 1. El aurirrojo descontó a los 36 mediante un remate desviado de Martín Ojeda, pero la reacción duró apenas dos minutos: Jonatan Canario cerró el triunfo con el 4 a 2 definitivo que apagó cualquier esperanza local.

Con esta victoria, Defensores de Vilelas ratifica su competitividad en la zona y se consolida como uno de los animadores del grupo. Boca Unidos, en tanto, acumula su segunda derrota consecutiva y deberá visitar a San Martín de Formosa en la próxima fecha.