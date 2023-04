Cuatro trabajadores de UNCAUS accedieron al Procrear y se constituye como el máximo generador de empleo formal de Sáenz Peña

Impactos: 8

Desde el año 2007 la Universidad Nacional del Chaco Austral, se estableció en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Es decir que tiene dieciséis años de trayectoria educando a los chaqueños y dándole una oportunidad de volver a creer en la educación pública de calidad para poder lograr sus sueños de estudiar carreras que solo se accedían de manera privada o trasladándose a otras provincias.

En cuestión educativa UNCAUS dio un paso muy importante pero, eso no es todo, ya que cuando la visión es grande se necesita mucho y muchas personas que sean el nexo para lograr la excelencia con la cual la universidad trabaja. Es por ello que hoy en día es uno de los mayores generadores de empleo formal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Esta formalidad que brinda un trabajo estable y seguro que perdurará en el tiempo permite que trabajadores de la universidad como ser el señor Claudio Silva encargado de la Unidad Médica Educativa Móvil y el Vacunatorio Universitario, la docente de medicina y personal de la UEP Luciana Ponce Lazo, y la señora Zaira Gómez Mustafa perteneciente al equipo de la UME y Alan Matoff docente pudieron adquirir por medio del Programa Procrear su vivienda propia, una meta que por años tuvieron y se hizo realidad porque tienen la solvencia y la estabilidad que le brinda formar parte del plantel de UNCAUS para adquirir un crédito hipotecario.

El día viernes 21 de abril fue crucial para todos los adjudicatarios porque el sueño se hizo realidad cuando se entregaron las llaves de 22 departamentos que fueron sorteados en diciembre de 2022, y los próximos meses se completarán los procesos administrativos para hacer las adjudicaciones que faltan.

Cuatro de los trabajadores y trabajadores de UNCAUS hoy inician una nueva vida en el edificio multifamiliar más grande de la ciudad termal, que tiene la particularidad de haber comenzado y finalizado su construcción en la actual gestión presidencial y también en la fe Capitanich.

Las voces de los trabajadores universitarios adjudicados

Por su parte uno de los beneficiarios de esta vivienda, el señor Claudio Silva manifestó que actualmente trabaja en el Vacunatorio Univeristario Uncaus y también con actividades a través de la Unidad Médica Educativa Móvil.

“El trabajar en la universidad me permitió crecer personal y profesionalmente desde que comencé hasta la actualidad, estoy totalmente agradecido con la UNCAUS y todo el personal que la conforma, por darme todas las posibilidades para llevar adelante todo lo trabajado en todos estos años y lo que nos propusimos”, agregando que “la sensación de poder adquirir una vivienda es muy gratificante y me siento muy feliz por eso, como así también mi familia. Ya hace 8 años que trabajo en la universidad y creo que como decía anteriormente me permitió crecer personal y profesionalmente, y gracias a la estabilidad laboral que tengo a través de la misma pude acceder a la inscripción del Plan Procrear”