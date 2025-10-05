¿Cuál será el monto exacto de las becas Progresar en octubre?

179589w850h477c.jpg

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se encarga, durante todos los meses, de acompañar a diferentes usuarios a través de ayudas económicas.

En el caso de las Becas Progresar, que está destinado a los jóvenes estudiantes que están cursando diferentes carreras terciarias y universitarias, no todos recibieron los pagos de septiembre por diferentes motivos.

Esta situación generó preocupación y alertó a los cursantes.

Los valores confirmados por Anses se distribuyen de la siguiente manera:

  • Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000 (80% del total).
  • Nivel superior: $28.000 para estudiantes de primer año y $35.000 a partir del segundo año.

Además, quienes cumplieron con todas las exigencias académicas durante 2024 acceden al 20% retenido.

Los estudiantes que se inscribieron en marzo reciben un adicional de $66.000, mientras que los que se anotaron en septiembre perciben $42.000 extra.

