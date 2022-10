Crespo, Demichelis y Aimar, entre los nombres que suenan para reemplazar a Gallardo en River

Impactos: 11

El ex defensor Martín Demichelis es el candidato que pica en punta en la larga lista de posibles reemplazantes de Marcelo Gallardo como entrenador de River, tras el anuncio del final de su ciclo en diciembre, aunque también otros ex futbolistas del “Millonario” aparecen entre las opciones.

El presidente Jorge Brito tendrá la dura tarea de buscar al próximo DT del elenco de Núñez, junto al manager Enzo Francescoli, y Demichelis sería el elegido por su perfil y su experiencia en Alemania.

El ex marcador central es el DT del segundo equipo del Bayern Munich, después de un paso por todas las Divisiones Inferiores en el mismo rol, aunque ya afirmó meses atrás que su sueño es regresar a River como técnico.

“Algún día sueño con entrenar a River y también a los clubes en los que jugué”, dijo Demichelis, aunque sostuvo que en ese momento se encontraba “el mejor entrenador de la historia” del club.

En esa línea, agregó: “Hay que dejarlo tranquilo a Marcelo, que siga trabajando con jugadores nuevos generando una identidad. Llevo años capacitándome para eso, pero está Gallardo y hay que dejarlo”.

Otro candidato es Hernán Crespo, de gran paso por Defensa y Justicia, al que sacó campeón de la Copa Sudamericana, pese a que su último equipo fue el San Pablo de Brasil, donde no cosechó buenos resultados.

Pablo Aimar, actualmente en las Juveniles de la Selección argentina, sería el sueño de la dirigencia, pero saben que es difícil que deje el proyecto en el que además es uno de los colaboradores de Lionel Scaloni.

Otros nombres que suenan en los pasillos de Núñez son el de Germán Burgos, Ricardo Gareca, Eduardo “Chacho” Coudet -entrenador del Celta de España-, Gerardo “Tata” Martino -que disputará el Mundial de Qatar con México- y una sorpresa: en caso de ser uno de los apuntados, Javier Pinola podría apurar su retiro para convertirse en el entrenador de un River que comenzará una nueva era sin Gallardo.