Cote Lai Celebró sus 120 Años de vida

La vicegobernadora del Chaco, Silvana Schneider, junto al intendente Anselmo “Leli” Bordón acompañaron el acto central del 120° aniversario de Cote Lai, en una celebración que reunió a vecinos, instituciones, artistas y emprendedores. Schneider asistió en representación del Ejecutivo provincial, reafirmando el compromiso del Gobierno del Chaco con el desarrollo cultural, social y comunitario de la localidad.

La jornada del sábado incluyó un recorrido por las esculturas realizadas en el marco del Tercer Encuentro de Escultores, un espacio que durante toda la semana convocó a artistas locales y regionales en el playón del Polideportivo Municipal. Las obras, talladas en cemento directo y modeladas en metal, pasan desde ahora a formar parte del patrimonio cultural de Cote Lai, expresando identidad, historia y creatividad de su comunidad.

El acto protocolar, realizado en el Club Vélez Sarsfield, contó con la presentación de banderas de ceremonia, la entonación del Himno Nacional Argentino y un emotivo minuto de silencio en homenaje a los antiguos pobladores. Además, se proyectó el cortometraje “Ver a Través de Mis Ojos”, una producción que refleja la mirada de Cote Lai hacia el mundo.

La vicegobernadora también entregó reconocimientos a cuatro escultores participantes del Encuentro; la entrega de certificados de capacitación textil a diez emprendedoras; y la entrega de herramientas, equipamiento y materiales educativos por parte de la Fundación “Soy Chaco” a instituciones locales, fortaleciendo su labor diaria.

“Celebrar 120 años de historia es valorar a quienes fundaron esta comunidad y a quienes hoy la sostienen con trabajo, cultura y esperanza. Cote Lai tiene una identidad fuerte y un presente que se construye en unidad. Desde el Gobierno provincial vamos a seguir acompañando su crecimiento, fortaleciendo la cultura, la educación y cada iniciativa que impulse desarrollo local”, expresó Schneider.

Por su parte, el intendente Bordón destacó el acompañamiento provincial y la importancia de que las políticas públicas lleguen al interior profundo, promoviendo cultura, infraestructura, oportunidades y actividades que fortalezcan el arraigo.

El cierre de la jornada reunió a la comunidad con celebraciones tradicionales, marcando un nuevo aniversario para una localidad que sigue proyectando su futuro con orgullo y compromiso.