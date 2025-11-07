Cote Lai avanza con la construcción de rampas accesibles en instituciones públicas

La Municipalidad de Cote Lai continúa impulsando obras que promueven la inclusión y la accesibilidad. En el marco del programa de infraestructura urbana, personal municipal lleva adelante la construcción de rampas accesibles en distintos edificios públicos.

En esta etapa, las tareas se concentran en el Polideportivo Municipal, y posteriormente se extenderán a otras instituciones. El objetivo es garantizar que todas las personas, sin importar su movilidad, puedan acceder de forma cómoda y segura a los espacios y servicios públicos.

El intendente Anselmo “Leli” Bordón destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su gestión con una ciudad más justa e inclusiva.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer: eliminar barreras y asegurar igualdad de oportunidades para todos”, señaló.

 Inclusión, respeto y accesibilidad son los pilares de una gestión que sigue construyendo una Cote Lai sin barreras.

