Corrientes, custodio de fósiles que revelan la historia prehistórica argentina

1457309w850h631c.jpg

Corrientes concentra sitios de gran relevancia arqueológica que permiten reconstruir ecosistemas de millones de años atrás. Toropí en Bella Vista y Arroyo Vega en Esquina se destacan por los fósiles que aportan información sobre especies que habitaron la región y las condiciones de su entorno.

En la ciudad de Corrientes, el museo de Costanera General San Martín al 1100, cerca del anfiteatro «José Hernández», resguarda fósiles terrestres y acuáticos junto con sedimentos que permiten conocer antiguos ambientes y la diversidad de organismos que los habitaban.

El reciente estudio de restos encontrados durante la construcción del puente «General» Belgrano, inaugurado en 1973, demuestra que incluso obras modernas pueden aportar evidencia sobre el pasado prehistórico. Los fósiles fueron investigados nuevamente este año.

