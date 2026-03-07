Claudia Panzardi: gestión, diálogo institucional y una mirada puesta en el futuro político del Chaco.

En una extensa entrevista con la periodista Delfina Cáceres en Ciudad TV, la intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, habló sin rodeos sobre su gestión municipal, la relación con el gobierno provincial, las tensiones dentro del peronismo y su futuro político de cara a los próximos años.

Con un tono firme y defendiendo su trayectoria, Panzardi dejó definiciones políticas y de gestión que reflejan el momento que atraviesa la política chaqueña, marcada por la convivencia institucional entre gobiernos de distinto signo político y por el reacomodamiento interno dentro del peronismo.

Gestión con recursos escasos

Durante la entrevista, la intendenta destacó que uno de los principales desafíos de su administración es optimizar recursos en un contexto económico complejo. Según explicó, la municipalidad prioriza la calidad de los insumos y la transparencia en las compras públicas, evitando trabajar siempre con los mismos proveedores.

En ese sentido, remarcó que cuando es posible se privilegia la producción local. “Hay cosas que siempre compramos en Laguna Blanca, como los ladrillos, porque los produce nuestra gente con sus propias manos”, señaló. No obstante, reconoció que algunos materiales, como el hierro, deben adquirirse en ciudades más grandes como Resistencia para obtener mejores precios.

Salud, educación y bienestar como prioridades

Panzardi fue clara al señalar que existen áreas en las que el municipio no puede reducir inversiones, entre ellas la salud, la educación, la alimentación y la asistencia social.

En ese marco, destacó algunos resultados de su gestión, entre ellos la eliminación de ranchos en la localidad y el trabajo sanitario que permitió erradicar la mortalidad materno-infantil. También mencionó el combate contra el Chagas, una problemática histórica en muchas zonas del interior chaqueño.

“La salud, la educación y el bienestar de la comunidad son prioridades absolutas”, sostuvo.

Obras y proyectos en marcha

Entre las obras actuales, la intendenta mencionó la refacción integral de un jardín de infantes que se encontraba en mal estado. Los trabajos incluyeron reparación de instalaciones de agua, techos, pintura, mejoras en el perímetro y en los accesos.

La obra fue habilitada junto al gobernador del Chaco, Leandro Zdero, en el marco de un convenio entre el municipio y el Ministerio de Educación provincial.

Además, el municipio avanza en otras intervenciones como la refacción de la comisaría local, la remodelación del cementerio y la ampliación del edificio municipal. Este último proyecto, según explicó, es una obra ambiciosa que busca acompañar el crecimiento de la localidad.

Defensa del vínculo institucional con el gobernador

Uno de los puntos más comentados de la entrevista fue la respuesta de Panzardi a las críticas que recibió en redes sociales por su foto con el gobernador durante la inauguración de obras.

La intendenta minimizó los cuestionamientos y sostuvo que se trata de un debate artificial impulsado por sectores políticos.

“¿Qué intendente no tiene una foto con el gobernador?”, planteó. Y agregó que a lo largo de su carrera también tuvo encuentros institucionales con el exgobernador Jorge Capitanich y con el exmandatario radical Roy Nikisch.

Para la jefa comunal, el respeto institucional entre autoridades es indispensable para garantizar obras y soluciones para las comunidades.

“El gobernador tiene que gobernar la provincia y yo tengo que gobernar mi pueblo. Entre ambos debemos encontrar un punto de equilibrio en la gestión”, afirmó.

Mirada hacia el futuro político

Panzardi también se refirió a la situación interna del peronismo chaqueño y confirmó que sigue afiliada al Partido Justicialista, aunque reconoció que el diálogo interno es escaso, «creo que desde el sector del ayalismo lo convocaron a Eduardo Aguilar, pero no sé, la verdad que no sé cómo quedó eso».

“Hay sectores que están muy reaccionarios, hay sectores que tienen mucho miedo porque ya han perdido, porque no quieren seguir perdiendo”, sostuvo, y agregó que muchas veces esas críticas responden a estrategias que buscan debilitar liderazgos en lugar de trabajar de cara a la gente.

También recordó su experiencia política con el exsenador Eduardo Aguilar en el frente Vamos Chaco, una alianza que integró distintos espacios políticos como Forja, los Demócratas y el ARI. En ese sentido, no descartó retomar conversaciones para evaluar una posible reconstrucción de ese espacio político en el futuro «habría que retomar las conversaciones a ver si las mismas ideas persisten, si se puede conformar».

Consultada sobre su futuro, Panzardi fue contundente: su prioridad es seguir al frente de la intendencia de Laguna Blanca.

“Me siento muy bien siendo intendenta y creo que tengo que cuidar más que nunca a mi comunidad”, afirmó.

Sin embargo, también dejó abierta una puerta a escenarios más amplios. Si bien aseguró que su vocación está en los cargos ejecutivos, aclaró que esa decisión depende de acuerdos políticos y estructuras partidarias.

Una dirigente con más de dos décadas en la política local

Con más de veinte años de trayectoria política, Panzardi recordó que fue una de las intendentas más jóvenes en asumir el cargo en la provincia. Desde entonces, su figura se consolidó como una de las dirigentes con mayor peso territorial en el interior chaqueño.

Lejos de mostrarse afectada por las críticas, cerró con una frase que resume su postura frente a las disputas políticas: “Nadie tira piedras al árbol que no da frutos”.