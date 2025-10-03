Copa Argentina: con gol de Salas, River venció a Racing y pasó a semifinales

maxi-salas_862x485

River derrotó este jueves 1 a 0 a Racing, en Rosario, y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina.

El único gol del partido lo anotó Maximiliano Salas, a los 5 minutos de juego, y no lo gritó por su pasado en la Academia.

Ahora, el Millonario será rival de Independiente Rivadavia de Mendoza. En tanto, la otra semifinal será entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

Racing, que quedó eliminado del certamen, terminó el partido con diez jugadores por la expulsión de Adrián «Maravilla» Martínez, a los 45 minutos del segundo tiempo.

En el primer tiempo fue un partidazo, de ida y vuelta, con múltiples situaciones de gol para ambos equipos.

Sin embargo, en el complemento, River logró bajarle el ritmo, y además, el juego estuvo unos 10 minutos detenido por presencia de humo de bengalas que provocó baja visibilidad. Por eso, el árbitro Mastrángelo añadió 16 minutos.

