La Verde apuesta al turismo de naturaleza y avanza en la puesta en valor de sus atractivos

La Municipalidad de La Verde, encabezada por el intendente Federico Peón, continúa trabajando en la consolidación de la ciudad como un destino turístico emergente en el interior del Chaco. Esta semana, las cuadrillas municipales realizaron tareas de limpieza y mantenimiento en el balneario local y en el acceso a la localidad, en el marco de un plan integral de embellecimiento urbano y cuidado del entorno natural.

Una ciudad marcada por el verde y el agua

La Verde se caracteriza por su riqueza natural y por la presencia de una imponente laguna que bordea gran parte del casco urbano, lo que le otorga una identidad única dentro del mapa chaqueño. Este espejo de agua no solo es un atractivo paisajístico, sino también un espacio de recreación para vecinos y visitantes que, durante los fines de semana, eligen la localidad para descansar, compartir en familia o practicar actividades al aire libre.

El intendente Federico Peón destacó que la apuesta del municipio apunta a “mantener en condiciones nuestros espacios públicos, porque sabemos que la naturaleza y la tranquilidad son los principales atractivos que La Verde tiene para ofrecer. Queremos que los vecinos y turistas encuentren siempre un lugar limpio, cuidado y preparado para recibirlos”.

Gastronomía y hospitalidad local

Otro de los ejes que distingue a la ciudad es su gastronomía, que en los últimos años ha comenzado a posicionarse como un complemento ideal para quienes visitan la zona. Restaurantes, parrillas y emprendimientos familiares ofrecen desde platos tradicionales del litoral hasta comidas típicas chaqueñas, acompañadas por la calidez de una comunidad que abre sus puertas al visitante.

Además, el acceso a la ciudad, rodeado de arboledas y con la laguna de fondo, se ha convertido en una postal icónica de La Verde, reconocida como una de las entradas más pintorescas del Chaco.

Un destino en crecimiento

Con estas acciones de limpieza, mantenimiento y promoción, el municipio busca reforzar el perfil de La Verde como un destino turístico de fin de semana, capaz de atraer a visitantes de localidades cercanas y de la región metropolitana del Gran Resistencia.

“Estamos convencidos de que el turismo es también una oportunidad de desarrollo económico y de generación de empleo para nuestra gente. Por eso seguimos trabajando en infraestructura y en la puesta en valor de nuestros recursos naturales”, remarcó Peón.

Proyección a futuro

La estrategia municipal no se limita al mantenimiento, sino que apunta a proyectos a mediano plazo que permitan ampliar los servicios para el turismo, con propuestas de esparcimiento, deportes náuticos, ferias gastronómicas y culturales, además de fortalecer la identidad local en torno a la laguna.

La Verde, con su paisaje, sus sabores y su hospitalidad, avanza así en el camino de convertirse en un polo turístico alternativo dentro del Chaco, un lugar que conjuga naturaleza, cultura y tranquilidad, y que poco a poco deja de ser un “secreto escondido” para convertirse en una opción elegida por cada vez más chaqueños y visitantes.