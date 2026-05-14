Convocatoria al Premio UNNE 2026 para las Artes Visuales

La Universidad Nacional del Nordeste lanzó oficialmente una nueva edición del Premio UNNE 2026 de Artes Visuales, una convocatoria de alcance nacional que busca impulsar la producción artística contemporánea y fortalecer el vínculo entre cultura, territorio e identidad.

El certamen cuenta con el acompañamiento del Gobierno del Chaco, el Instituto de Turismo y el Nuevo Banco del Chaco.

La propuesta incluirá tres categorías: pintura, escultura y artes textiles, y estará abierta tanto para artistas de la región como de todo el país. En la instancia regional podrán participar personas nacidas en el Nordeste o con al menos dos años de residencia, mientras que la categoría nacional estará destinada a artistas de cualquier provincia argentina bajo los mismos requisitos.

Durante la presentación, realizada en el Centro Cultural Nordeste de Resistencia, el director del espacio, Javier Vargas, destacó el trabajo conjunto entre la UNNE, el Centro Cultural Universitario y el Nuevo Banco del Chaco para consolidar un espacio de estímulo, visibilidad y desarrollo artístico. «Se trata de un vínculo muy importante ya que fortalece la formación de la cultura y, a través de ella, de nuestra identidad provincial», expresó.

Además, la vicepresidente del Instituto de Turismo, Virginia Zacarías, remarcó el impacto cultural y social de la iniciativa, recordando que en la edición anterior participaron más de 140 artistas provenientes de 14 provincias argentinas. Por su parte, la directora del Nuevo Banco del Chaco, Claudia Bernardi, convocó a seguir apoyando la industria cultural y alentó a recorrer las muestras de artistas locales exhibidas en distintas sucursales de la entidad.

Premios y convocatoria

El Premio UNNE 2026 otorgará premios adquisición de $2.000.000 por categoría, además de una exposición colectiva de las obras seleccionadas y la publicación de un catálogo institucional impreso y digital.

La convocatoria se abrió el pasado 8 de mayo y permanecerá vigente hasta el 31 de julio de 2026. Las bases y condiciones pueden consultarse en el Centro Cultural Nordeste, ubicado en Arturo Illia 355 de Resistencia, o descargarse desde las redes oficiales del CCN (@centroculturalnordeste).

Desde la organización señalaron que esta edición cobra un significado especial al realizarse en el marco del camino hacia los 70 años de la Universidad Nacional del Nordeste. «El arte también construye memoria, identidad y nuevas formas de mirar el presente», destacaron.