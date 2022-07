“Construyendo Barrios”: Resistencia inicia este lunes los talleres informativos para la regularización de terrenos de más de 35 mil vecinos y vecinas

Impactos: 28

Resistencia pondrá en marcha el lunes 1 de agosto los talleres informativos del programa municipal “Construyendo barrios”, iniciativa que tiene por objetivo incorporar al sistema de la base catastral a aquellos vecinos no registrados como contribuyentes, permitiendo de esta manera acceder a distintos servicios básicos de manera formal y participar en la definición de las obras prioritarias que hacen falta en sus barrios.

Será en la chacra 133 que contiene los barrios Niño Jesús, Vista Linda, 12 de Agosto, Fortaleza, Juan José Valle, 2 de Septiembre, Encanto, Jorge Milton, 28 de Noviembre, 10 de Mayo y Primavera, en el sur de Resistencia.

Así lo explicó el secretario de Planificación e Infraestructura comunal, Guillermo Monzón: “Serán operativos territoriales de este programa inclusivo presentado oportunamente por Gustavo, una iniciativa que beneficiará a más de 35 mil familias que hace muchos años viven en un barrio y no están registrados catastralmente”.

“Es fundamental este avance, sabemos que hay demandas por obras e infraestructura, pero al no estar registrados, no son contribuyentes, por lo tanto no cuentan con la formalidad para el servicio”, apuntó.

Aclaró que “el vecino no es que no se quiera ser registrado, sino que el sistema no lo permite por eso hemos logrado aprobar una ordenanza que permita ser incorporados a la base catastral como contribuyentes voluntarios”.

LA METODOLOGÍA

Este lunes comenzará el proceso en la Chacra 133, con talleres informativos para los vecinos y vecinas, jornada que seguirá el martes 2.

A las 15:30, se llevará adelante la primera reunión en la intersección de avenidas Mac Lean y Montevideo y a las 17 horas, en calles Caracas y San Bernardo.

El martes, desde las 17, el encuentro se realizará entre las arterias Bogotá y Capitán Giachino.

Tras esas reuniones, se prevé que en un plazo de 48 a 72 horas se inicien las visitas, casa por casa, para el proceso de registro de los vecinos y vecinas para que sean incorporados a la base del área de Catastro. El cronograma de visitas con detalles de los lugares y horarios será publicado en las redes sociales del Municipio de Resistencia.

Los encargados de dicha registración será personal identificado con credenciales y con pecheras, tratándose de integrantes del Consejo de Operadores de la Economía Social y de la unidad ejecutora de tierras.

Una vez registrados en Catastro Municipal, se incorporarán como contribuyentes voluntarios con aportes mínimos a tasa retributiva, adquiriendo el beneficio, por ejemplo, de solicitar obras, más servicios y obtener constancias para conexiones formales de luz, agua y otros trámites y conformar comisiones vecinales.