Confirmaron la reparación de la Ruta Nacional Nº 89 entre General Pinedo y Quimilí

En el marco de un acuerdo con el Gobierno Nacional, el gobernador Leandro Zdero, junto a la vicegobernadora Silvana Schneider, confirmó este lunes la ejecución de la obra de reparación de la Ruta Nacional Nº 89, en el tramo que une General Pinedo con Quimilí (Santiago del Estero). Se trata de una intervención estratégica para una de las zonas productivas más importantes del sudoeste chaqueño.

La obra forma parte del compromiso asumido por el Estado Nacional de avanzar con la reparación de la Ruta Nacional Nº 0089 – Tramo Sistema C.RE.MA. – Malla 405 A – RN 0089 (General Pinedo – Quimilí), según consta en el convenio firmado entre ambas jurisdicciones.

Desde el Gobierno provincial informaron que los pliegos licitatorios se encuentran en etapa avanzada, con el llamado a licitación previsto para la última semana de octubre y la adjudicación de la obra dentro de los 60 días posteriores.

La Ruta Nacional Nº 89 es una de las principales arterias del sudoeste chaqueño: conecta a General Pinedo, Hermoso Campo y otras localidades con provincias vecinas como Santiago del Estero , y constituye un corredor vial clave para la integración regional, el transporte de la producción y la seguridad vial.

«La Ruta 89 es más que una obra vial: es el camino del trabajo, la producción y el futuro del sudoeste chaqueño. Vamos a seguir gestionando más obras que impulsen el desarrollo, la conectividad y el crecimiento de nuestra provincia», concluyó el gobernador Zdero.