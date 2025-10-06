Intensos controles viales: recuperaron motos robadas y detuvieron a cuatro personas con pedido de captura

Durante el fin de semana, la Policía Caminera del Chaco desplegó múltiples operativos en todo el territorio provincial, con el objetivo de prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad en rutas y zonas urbanas. Los procedimientos dejaron como resultado el secuestro de vehículos con irregularidades y la detención de personas buscadas por la Justicia.

En Resistencia, los peritos verificadores detectaron una motocicleta Zanella ZB 110 cc con pedido de secuestro por supuesto hurto, solicitado por la Comisaría Duodécima desde el 30 de agosto. El rodado fue incautado y trasladado a la dependencia policial.

En Fontana, a partir de un aviso del Departamento 911, agentes viales interceptaron un camión que había sido sustraído en Sáenz Peña. Su conductor, un hombre de 40 años, fue demorado y el vehículo quedó bajo resguardo judicial.

Por su parte, en Presidencia Roque Sáenz Peña, los efectivos secuestraron una motocicleta con adulteraciones en el motor, el cuadro y la cédula de identificación, trasladando tanto el rodado como al conductor hacia la comisaría jurisdiccional para proseguir con las actuaciones correspondientes.

Además, a través del sistema Sigebi–Sifcop, se concretó la detención de cuatro personas con pedido de captura por distintos delitos, entre ellos lesiones en contexto de violencia de género y robos.

Como resultado global, los controles arrojaron la labranza de 299 actas de infracción, la incautación de 29 motocicletas por faltas al Código de Faltas y la retención de otras 22 motos en procedimientos conjuntos con municipios locales. También se retiraron animales sueltos de la vía pública y se registraron cuatro siniestros viales durante el fin de semana.

Con estas acciones, la Policía Caminera reafirma su compromiso con la seguridad vial y la prevención del delito en toda la provincia.