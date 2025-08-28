Charata refuerza el plan de mejoramiento de calles tras las últimas lluvias

El Municipio de Charata, bajo la gestión del intendente Rubén Rach, puso en marcha un operativo integral de mejoramiento de calles en distintos barrios de la ciudad. La iniciativa surge como respuesta inmediata a los inconvenientes generados por las últimas lluvias, que afectaron la transitabilidad en varias zonas.

Durante los últimos días, las cuadrillas del Área de Servicios Municipales avanzaron con la colocación de ripio y tareas de nivelación en puntos estratégicos como el Barrio Jorge Newbery, el acceso al Barrio Arrudi, Quinta Domínguez, el Barrio de Los Agricultores y Quinta Bondaruk, entre otros sectores.

Un plan sostenido de mantenimiento

El municipio informó que estos trabajos forman parte de un plan sostenido de mantenimiento vial, diseñado para atender de manera progresiva a todos los barrios de la ciudad. El objetivo central es mejorar la circulación vehicular, facilitar el acceso a los servicios y brindar mayor seguridad a peatones y conductores.

“Las lluvias intensas de los últimos días dejaron varias calles en mal estado, por eso decidimos reforzar la presencia en los barrios con un esquema de trabajo que no se detendrá en lo inmediato. La idea es garantizar que cada vecino pueda transitar con mayor comodidad y seguridad”, explicó el intendente Rubén Rach.

Respuesta a una demanda histórica

Los vecinos de distintos sectores valoraron la intervención municipal, ya que en muchos casos se trata de reclamos de larga data. En barrios periféricos, donde el acceso a la ciudad suele complicarse con las precipitaciones, el agregado de ripio representa una mejora sustancial en la calidad de vida cotidiana.

Desde el municipio recordaron que la colocación de ripio no solo apunta a resolver problemas inmediatos, sino también a fortalecer la infraestructura urbana de cara al crecimiento que experimenta Charata en los últimos años.

Proyección a más barrios

La comuna adelantó que en los próximos días se sumarán más frentes de trabajo, extendiendo las tareas a nuevos barrios. “Queremos que todos los sectores de Charata sientan la presencia del municipio. No se trata solo de obras visibles, sino de acompañar el día a día de cada familia con servicios básicos que son fundamentales”, remarcaron desde el Área de Servicios.

Una ciudad en expansión

Charata se ha consolidado en la última década como uno de los polos productivos y comerciales más importantes del sudoeste chaqueño. Este crecimiento trajo consigo nuevos desafíos en materia de infraestructura urbana, lo que obliga a los gobiernos locales a sostener políticas activas en mantenimiento y mejoramiento vial.

“Sabemos que falta mucho por hacer, pero también estamos convencidos de que, con un trabajo planificado y constante, podemos ir dando respuestas concretas a nuestra comunidad. El compromiso es seguir avanzando barrio por barrio”, concluyó Rach.

Con este plan en marcha, el municipio busca no solo reparar los daños ocasionados por las lluvias, sino también consolidar un esquema de mantenimiento regular que asegure mejores condiciones de vida para todos los charatenses.