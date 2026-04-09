Complejo Penitenciario 1: alojados presentaron a autoridades judiciales mejoras edilicias y reglas de convivencia

Las personas que están privadas de libertad en el Módulo 2 del Complejo Penitenciario 1 de Resistencia invitaron a la jueza de Ejecución Penal Nº 2, Ligia Duca; la defensora general adjunta Gisela Gauna Wirz a conocer las mejoras de pintura e instalaciones que hicieron en el inmueble y les presentaron un documento consensuado que estipula reglas de convivencia.

Durante el encuentro, en el que también estuvieron presentes el jefe del Complejo, Dario Candia, el segundo jefe, Pablo Soto, y el jefe de seguridad interna, Leandro Conti, plantearon la posibilidad de de contar con otro espacio de biblioteca para quienes estudian y concurren a la escuela en el espacio edilicio trasero. Además, la jueza Duca y la defensora adjunta Gauna Wirz repasaron con las nuevas autoridades los ejes de trabajo trazados con sus antecesores.

Fue la segunda vez en menos de quince días que las autoridades judiciales concurren al Complejo Penitenciario 1 para interiorizarse sobre la situación las personas privadas de libertad.

En la anterior oportunidad, a fines de marzo, las consultas más reiteradas tuvieron que ver con la oferta educativa terciaria y universitaria, el régimen de visitas y la posibilidad de crear espacios grupales para acceder al tratamiento psicológico previsto en la ley 24.660 de quienes cumplen condena por delitos contra la integridad sexual.