Cómo usar un poco de vinagre para limpiar el tablero del auto: paso a paso

El vinagre no es un simple aliño de ensaladas o removedor de sarro. Este producto antiguo y popular posee muchas funcionas más allá de su uso gastronómico. Antes de utilizar cualquier botella de vinagre para realizar algún truco casero, es importante leer bien la etiqueta y conocer sus usos, contradicciones y niveles de acidez.

Cuando se trata de limpiar, lo mejor siempre es usar vinagre destilado blanco. Esta opción es mucho más concentrada e intensa, a diferencia de los clásicos vinagre fermentados de frutas. La principal diferencia radica en la utilidad: el vinagre destilado no se puede comer, es tóxico.

Es importante mantener el auto limpio por dentro y por fuera, así como revisar sus partes cada cierto tiempo.

En esta ocasión, te comparto un pequeño truco con vinagre para limpiar el tablero del auto. Esta parte del auto no es delicada, pero sí hay que prestarle un poco más de atención cuando se trata de limpieza.