¿Cómo serán los debates preelectorales en el Chaco?

Dos de ellos serán entre los candidatos a gobernador y otros dos entre los candidatos a diputados, a desarrollarse en Charata y Resistencia.

Los debates preelectorales en Chaco son obligatorios según la Ley 2113-Q, sancionada en el año 2013 en la Cámara de Diputados. Este año, en el marco de las elecciones generales para elegir gobernador y renovar parte de la banca de diputados, se desarrollarán cuatro debates, dos de ellos entre los candidatos a gobernador y otros dos entre los candidatos a diputados.

Serán los días domingo 27 y lunes 28 de agosto en Charata, y los días lunes 4 y martes 5 de septiembre, en Resistencia.

Llevarán adelante sus propuestas para gobernar los candidatos al cargo Ejecutivo provincial, Jorge Capitanich (Frente Chaqueño), Leandro Zdero (Juntos por el Cambio) y Gustavo Martínez (Corriente de Expresión Renovada).

Los candidatos a diputados que debatirán presentando sus propuestas para legislar son Santiago Pérez Pons por el Frente Chaqueño, Jaime Parra Moreno del Frente Integrador, Iván Gyöker de Juntos por el Cambio y Agustín Romero de la Corriente de Expresión Renovada.

REGLAMENTO: CÓMO SE LLEVARÁ ADELANTE CADA DEBATE

El reglamento del debate establece de qué forma debe llevarse adelante y cuáles serán las características que tendrá la transmisión en vivo del evento. Con el inicio del mismo habrá una bienvenida que no debe durar más de 3 minutos y en ella deberá explicarse las etapas que tendrá el debate.

Al inicio del debate, cada candidato tendrá la oportunidad de emitir un mensaje a la ciudadanía. Esa locución no deberá exceder de los ocho minutos. Posterior a ello, se iniciará con el debate propiamente dicho conforme a los temas previamente establecidos, según la Ley 2113-Q.

Al finalizar cada exposición, los candidatos tendrán un minuto y medio para ampliar algún tema o responder a los contrincantes del debate. Al final del evento, cada uno de los candidatos contará con dos minutos para despedirse.

Los temas establecidos para el primer debate son:

 Desarrollo Económico: Producción – Industria – Ambiente

 Desarrollo Humano: Discapacidad, Juventud y Deportes – Géneros y Diversidad – Pueblos indígenas

 Seguridad y Justicia: Calidad institucional – Política anticorrupción.

 Temática Abierta: 3 preguntas de redes, teléfonos y otros.

Los temas establecidos para el segundo debate son:

 Empleo y Promoción Social.

 Educación – Salud.

 Servicios Públicos e Infraestructura – Desarrollo Urbano y Vivienda.

 Temática Abierta: 3 preguntas de redes, teléfonos y otros.

ASISTENCIA DE PÚBLICO Y/O PERIODISTAS

Según lo establece el reglamento de los debates preelectorales en Chaco, no se permite público presente.

Cada uno de los candidatos podrá estar acompañado por un máximo de seis personas en calidad de asesores, los cuales deberán contar con acreditación del Tribunal Electoral. Los presentes no tendrán permitido filmar y tampoco está permitido que se emitan videos, audios o se realicen comentarios durante el debate.

Los periodistas que deseen cubrir el evento podrán estar presentes con la debida acreditación, la cual deberá realizarse hasta 48 horas antes de cada uno de los debates.

Las acreditaciones deben realizarse en el siguiente formulario: https://forms.gle/SzboC5FveexHHKvEA

TRANSMISIÓN DEL DEBATE

Conforme lo establece el Tribunal Electoral de la provincia del Chaco, los debates preelectorales se transmitirán por la pantalla de Canal 9, Imagen del Nordeste, TV de aire; como así también por Radio Nordeste (95.7 y 102.7 Mhz.). La señal estará disponible además en 9 Link Satelital para que todos los medios de comunicación del Chaco puedan acceder a la retransmisión.