¿Cómo será el juicio contra el clan Sena?: todos los detalles

El juicio por jurados en la causa 22632/2023-1 «Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio» por la muerte de Cecilia Strzyzowski se desarrollará el 28, 29, 30 y 31 de octubre, y el 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Tendrá las mismas instancias que todos los juicios de este tipo, tal como lo establece la ley 2364-B.

Las personas que fueron sorteadas como potenciales jurados deberán presentarse el martes 28, a las 7, en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia, para el inicio de la audiencia de selección.

En esta etapa, las partes realizarán preguntas y evaluarán a los ciudadanos convocados, con el fin de arribar al jurado más imparcial. Para ello, dispondrán de recusaciones con y sin causa que, en todo momento, serán admitidas o no por la jueza técnica Dolly Fernández.

DESARROLLO

Una vez conformado el jurado, las audiencias continuarán en al auditorio del Centro de Estudios Judiciales (Juan B. Justo 42), en el que se llevarán a cabo las siguientes instancias:

  • Instrucciones iniciales: la jueza técnica Dolly Fernández leerá las indicaciones que el jurado deberá tener en cuenta durante el desarrollo del juicio.
  • Alegatos de apertura: cada parte expondrá su teoría del caso. Comenzará el Equipo Fiscal Especial, seguido por las querellas y las defensas.
  • Producción de la prueba: en esta etapa tienen lugar las declaraciones de testigos y peritos.
  • Alegatos de clausura: las partes repasarán su teoría del caso a partir de la instancia previa y expresarán al jurado qué tipo de veredicto consideran que deben arribar.
  • Instrucciones finales: la jueza leerá al jurado una sinopsis de lo ocurrido, así como las distintas opciones de veredicto para cada imputado y qué características tiene cada una.
  • Deliberación y veredicto: una vez finalizada la lectura de instrucciones el jurado comenzará la etapa de deliberación que, según establece la ley, debe durar no menos de dos horas y el veredicto al que lleguen debe ser unánime.

  • TRANSMISIÓN DE AUDIENCIAS

    Como es costumbre, las instrucciones iniciales, alegatos de apertura y clausura, instrucciones finales y veredicto serán transmitidas en vivo a través de www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco4690 y quedarán disponibles para su consulta posterior.

    La audiencia de selección del jurado no se transmite para garantizar la intimidad de los mismos.

