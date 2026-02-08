Cómo multiplicar las ramas de la planta de romero para que tu jardín luzca verde

La planta de romero es, sin duda, la joya de cualquier jardín mediterráneo o huerto urbano. No solo por su inconfundible aroma y sus propiedades culinarias, sino por su resistencia y facilidad de propagación. Si alguna vez te has preguntado cómo llenar tus macetas o parterres con esta especie sin gastar un centavo, la respuesta está en la técnica del esquejado.

Para que esta planta prospere, la elección de la rama es crítica. Según expertos, los mejores esquejes son aquellos que miden entre 10 y 15 centímetros y provienen de brotes jóvenes. Pero, ¿Cómo realizarlo?

Cómo multiplicar las ramas de la planta de romero para tener varios ejemplares

Una vez seleccionada la rama en la planta, realiza un corte limpio en diagonal. El siguiente paso es fundamental: retira las hojas de la mitad inferior del tallo.