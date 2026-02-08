Cómo multiplicar las ramas de la planta de romero para que tu jardín luzca verde
La planta de romero es, sin duda, la joya de cualquier jardín mediterráneo o huerto urbano. No solo por su inconfundible aroma y sus propiedades culinarias, sino por su resistencia y facilidad de propagación. Si alguna vez te has preguntado cómo llenar tus macetas o parterres con esta especie sin gastar un centavo, la respuesta está en la técnica del esquejado.
Para que esta planta prospere, la elección de la rama es crítica. Según expertos, los mejores esquejes son aquellos que miden entre 10 y 15 centímetros y provienen de brotes jóvenes. Pero, ¿Cómo realizarlo?
Una vez seleccionada la rama en la planta, realiza un corte limpio en diagonal. El siguiente paso es fundamental: retira las hojas de la mitad inferior del tallo.
Esto evita que las hojas se pudran al contacto con la humedad y permite que la energía del romero planta se concentre en crear raíces.
El romero planta necesita paciencia. Durante las primeras semanas, mantén tus esquejes en un lugar con luz indirecta. Un error común en el jardín es exponer las plantas recién cortadas al sol directo, lo que puede deshidratarlas antes de que formen raíces.
La mejor época para iniciar este proceso es la primavera o el inicio del otoño, cuando el clima es templado y favorece la actividad biológica. En concreto, hay dos formas de llevar a cabo el enraizamiento en la planta de romero:
- Enraizamiento en agua: es el método más visual. Coloca los tallos en un recipiente con agua limpia, asegurándote de que los nudos (donde antes estaban las hojas) queden sumergidos. Es vital cambiar el agua cada dos días para evitar la proliferación de bacterias, tal como sugieren en Hogarmania.
- Sustrato directo: si prefieres la tierra, utiliza una mezcla ligera de turba y arena. Para acelerar el proceso, puedes emplear enraizantes naturales como el aloe vera o una infusión de lentejas, que aportan auxinas naturales esenciales para el crecimiento.
Beneficios al tener una planta de romero en casa
- Aromaterapia y bienestar: su aroma fresco y estimulante ayuda a mejorar la concentración, la memoria y el estado de ánimo. Quemar romero o tenerlo cerca puede aliviar el estrés y proporcionar sensación de bienestar.
- Repelente natural: funciona como un repelente natural de insectos, incluyendo mosquitos, pulgones y mosquita blanca.
- Usos culinarios y medicinales: se utiliza fresco en la cocina, y sus propiedades antisépticas, analgésicas leves y antioxidantes son útiles para la salud. El vapor de sus hojas puede ayudar a aliviar congestiones respiratorias.
- Purificación ambiental y energía: se asocia con la protección, la limpieza del hogar y la eliminación de malas energías, siendo el Feng Shui un aliado para el hogar, ideal para colocar en la cocina, ventanas o la entrada.