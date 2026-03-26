Comenzó en Resistencia la jornada sobre el Fuero contra el Narcotráfico

Con la presencia de jueces del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Corrientes y Formosa, magistrados y autoridades provinciales, arrancó en Resistencia la jornada sobre el Fuero contra el Narcotráfico Provincial, un espacio de encuentro e intercambio clave para el fortalecimiento de la lucha contra el narcomenudeo en la región.

La apertura de la actividad contó con la participación del presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Néstor Enrique Varela, junto a sus pares Iride Isabel María Grillo, Víctor Emilio del Río y Emilia María Valle. También estuvieron presentes los jueces del STJ de Corrientes, Alejandro Chain y Eduardo Panseri, y de Formosa, Guillermo Horacio Alucin.

Asimismo, estuvo presente el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich y el procurador adjunto, Hugo Miguel Fonteina. Además de jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales de distintas jurisdicciones, quienes cumplen un rol central en la aplicación de la Ley de Narcomenudeo.

Durante la apertura Varela destacó la importancia de este espacio de capacitación e intercambio en torno al fuero contra el narcotráfico provincial, vigente en Chaco desde 2015 y recientemente incorporado en Corrientes.

Señaló que se trata de un ámbito con características y desafíos específicos, y valoró la participación de magistrados, funcionarios y especialistas de la región, al tiempo que remarcó la necesidad de fortalecer su funcionamiento pese a las limitaciones vinculadas al financiamiento nacional previsto para su implementación.

En tanto que del Río, destacó que la iniciativa de este taller surgió a partir de un intercambio con autoridades de Corrientes y remarcó la importancia del trabajo conjunto entre las provincias del NEA. En ese sentido, valoró la articulación sostenida entre los poderes judiciales de Chaco, Corrientes y Formosa, así como el acompañamiento de los ministerios de Justicia y de Seguridad, que permitió avanzar en la búsqueda de respuestas coordinadas frente a la problemática del narcomenudeo.

Al mismo tiempo, subrayó que el abordaje del fuero requiere no sólo mejorar la eficacia y la calidad de las investigaciones, sino también atender las consecuencias sociales que este fenómeno genera. Recordó que en Chaco se avanzó en la implementación de fiscalías especializadas -dos en Resistencia y una en Presidencia Roque Sáenz Peña- junto con sus respectivas defensorías y juzgados de garantías.

Y advirtió sobre las dificultades estructurales que enfrentan las provincias, especialmente en relación con la falta de recursos previstos por la normativa nacional para la implementación del sistema, lo que impacta, entre otros aspectos, en la disponibilidad de herramientas claves como los laboratorios para el análisis de sustancias.

A su turno, Matkovich destacó el funcionamiento del fuero contra el narcotráfico en Chaco y valoró el trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, lo que -afirmó- permitió obtener resultados positivos en la lucha contra el delito. Subrayó la importancia de la rapidez en las investigaciones y en la autorización de medidas judiciales, como los allanamientos, y señaló que este abordaje coordinado ha contribuido a incrementar los secuestros de droga en la provincia. Asimismo, expresó su expectativa de que la experiencia chaqueña resulte útil para otras jurisdicciones de la región.

Finalmente, Panseri destacó el valor de la experiencia chaqueña en la implementación del sistema y señaló que su provincia atraviesa una etapa inicial, con un esquema propio que no contempla la creación de un fuero específico. En ese marco, coincidió en remarcar la importancia de estos espacios para intercambiar conocimientos y aprender de otras jurisdicciones, con una mirada federal. Asimismo, advirtió que existen desafíos comunes, como las limitaciones presupuestarias, y reafirmó la necesidad de un trabajo conjunto y comprometido para enfrentar la problemática del narcotráfico.

Disertaciones

Durante la mañana se desarrollaron exposiciones centradas en la presentación del fuero y el marco normativo vigente -incluyendo las leyes nacionales 23.737 y 26.052, y la ley provincial 2304-N-, así como en los conflictos de competencia entre la justicia federal y provincial y los criterios para distinguir el narcomenudeo del tráfico a mayor escala. También se abordó el rol del juez de garantías frente a medidas intrusivas, como allanamientos e intervenciones telefónicas.

Asimismo, se expusieron protocolos y aspectos prácticos vinculados a la investigación, como la solicitud y ejecución de órdenes de allanamiento, el tratamiento de hallazgos y el rol de los testigos.

Por la tarde, las disertaciones se enfocarán en los estándares probatorios en causas de narcomenudeo, analizando la relevancia jurídica de la cantidad de sustancia secuestrada y otros elementos como dinero, balanzas, fraccionamiento, comunicaciones y tareas de vigilancia.

También se abordarán los delitos desfederalizados, las figuras de tenencia simple y tenencia con fines de comercialización, y la incorporación de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el ámbito provincial. Finalmente, se presentará el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación criminal, como el sistema Cellebrite UFED.

La actividad busca promover el intercambio de experiencias, criterios de actuación y buenas prácticas entre operadores judiciales, con el objetivo de optimizar la implementación del fuero especializado y fortalecer las políticas públicas en materia de persecución del narcotráfico a nivel provincial.

Continuarán mañana en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF), donde se realizará una visita institucional y se profundizará el abordaje práctico y técnico de la temática.