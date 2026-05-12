Comenzó a manosearla para robarle el celular: la golpeó y escapó pero lo atraparon

El procedimiento se realizó cerca de las 14:15 de este lunes, cuando personal de la División Investigaciones Complejas Interior tomó conocimiento a través de la damnificada, una mujer de 29 años.

Según denunció la joven, momentos antes en calles 46 y 3, cuando se encontraba trabajando a bordo de una camioneta realizando reparto de panificados, al descender de su vehículo fue interceptada por un joven de 18 años, quien comenzó a tocarle distintas partes del cuerpo, para luego sustraerle un teléfono celular iPhone 13 y su documento. Además, al intentar detenerlo, el sujeto le habría propinado un golpe de puño en el rostro.

Tras tareas investigativas y recorridas en la zona, el personal policial logró la conducción del sujeto de 18 años, domiciliado en el barrio Solidario. Además, los efectivos secuestraron una remera, prenda que habría utilizado el sospechoso al momento del hecho.

Posteriormente, agentes de la División Patrulla Preventiva Interior recuperaron el teléfono celular sustraído en el barrio Solidario, luego de tomar conocimiento de que un joven intentaba comercializarlo. Al advertir la presencia policial, el vendedor huyó del lugar abandonando el aparato, que fue secuestrado.

La denunciante fue examinada por el médico policial, quien diagnosticó traumatismo contuso con edema en pómulo izquierdo y heridas en la mucosa bucal.

Finalmente, el fiscal interviniente dispuso la aprehensión del joven de 18 años en la causa por «Supuesto abuso sexual simple y robo».