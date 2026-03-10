Caputo: «El clima de inversión es fenomenal»

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este lunes con inversores, empresarios, los gobernadores invitados por el presidente Javier Milei y funcionarios en el Council of the Americas .

Tras el encuentro, resaltó el interés que despertó la Argentina entre sus interlocutores, especialmente en relación con la posibilidad de aumentar la inversión extranjera en el país.

A través de su cuenta de X, Caputó señaló: «Extraordinaria reunión en el Council of the Americas, con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios del gobierno. Es impactante el cambio de imagen de Argentina en el mundo».

Para el ministro, «el clima de inversión es fenomenal» en cuanto a la coyuntura argentina, Indicó que «los gobernadores lo están viendo y ratifican que este tiene que ser el rumbo del país para siempre».

La Argentina Week es un evento que se realiza entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York. El objetivo es mostrar las oportunidades de inversión y el nuevo rumbo económico del país ante la comunidad financiera internacional.

Se organizan paneles, exposiciones y rondas de negocios para fortalecer el vínculo entre el sector público y el privado, promover la llegada de capitales y proyectar una imagen renovada de Argentina en el escenario mundial.

El evento cuenta con la participación del presidente Javier Milei, ministros del gabinete y representantes de distintas provincias.