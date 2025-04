Colonia Popular impulsa el desarrollo del pecán: un encuentro de aprendizaje, producción y raíces

En el corazón de Chaco, Colonia Popular fue sede de una jornada profundamente significativa para el desarrollo productivo de la provincia: el Encuentro Zonal organizado por el Establecimiento Chaco Pecán en conjunto con la Cámara Argentina de Productores de Pecan (CAPP), que reunió a productores, socios, técnicos y autoridades con el objetivo de compartir experiencias, aprendizajes y apuestas al futuro productivo de la región.

Los anfitriones fueron Carlos Villalba, su esposa Patricia Abdón y familia, empresarios que, a pesar de no tener antecedentes en el ámbito agropecuario, hoy se posicionan como referentes del cultivo de nuez pecán en la zona.“Ninguno viene del palo de la producción agropecuaria. Hemos cometido enormes errores, pero esto es un emprendimiento que llevá sus tiempos. Seguimos adelante, aprendiendo, creciendo y apostando por algo nuevo, por un producto regional nuevo”, compartió Villalba con emoción durante el recorrido por su campo.

La jornada fue posible gracias a la articulación de Chaco Pecán, que contó con la destacada presencia de autoridades de la Cámara Argentina de Productores de Pecán (CAPP), entre ellos su director Facundo Tejerina y el vicepresidente Gustavo Simonutti, junto a integrantes del área de asesoramiento técnico, quienes brindaron valiosa información a los presentes sobre prácticas agrícolas, manejo del cultivo,

una variedad de recomendaciones y proyecciones del mercado.

Durante la apertura, la intendente Mariela Soto dio un emotivo mensaje de bienvenida, donde reafirmó el compromiso del municipio con el impulso a la producción local: “Nuestro sentido como municipio es apoyar todo lo que sea producción, la cultura del trabajo. Que nuestros productores, o quienes quieran comenzar con algo nuevo, se animen, se asesoren y apuesten a estas tierras tan fértiles. Está demostrado que se puede generar algo nuevo, sobre todo para nuestros pequeños productores regionales”.

Soto también remarcó la importancia de formar y motivar a las nuevas generaciones: “Me sumé con mucho entusiasmo cuando Carlos me invitó, porque esta propuesta es también una forma de cambiar el paradigma de los jóvenes y del pueblo. Cultivando y re-pensando una cultura del trabajo, la cual es herencia y que, considero es, la única forma de sacar adelante al pueblo, a la provincia y al país”.

El evento contó también con la presencia del Ministro de la Producción y Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik y parte del equipo de producción: el Subsecretario de Coordinación Morán Orlando y el Subsecretario de agricultura Fantin Julio y el vocal de Lotería Chaqueña Chaussivert Juan. La intendente Soto agradeció especialmente su visita, así como la participación de productores de localidades vecinas y de municipios de la provincia, así como referentes del sector productivo.

Al cierre del recorrido Carlos y Patricia, expresaron: “Para nosotros es un orgullo poder mostrar esto. Que Popular sea visible en el mapa productivo nacional gracias a este proyecto, es un privilegio y estamos agradecidos”.

La jornada no solo ofreció asesoramiento técnico de alto nivel, sino que consolidó un espacio de encuentro, inspiración y visión compartida. El pecán, con su alto valor nutricional, larga vida productiva y creciente demanda internacional, se perfila como una alternativa sólida y rentable para pequeños y medianos productores chaqueños.

Este encuentro zonal fue una clara muestra de que, con compromiso, capacitación e innovación el sembrar otros cultivos, es posible transformar desafíos en oportunidades, incluso para quienes comienzan desde cero.

